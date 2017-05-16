宗博文化生活館推手作課程 療癒又紓壓

世界宗教博物館7樓的文化生活館即日起推出甜點布朗尼、平安皂等手作課程，邀請民眾一起感受手作的感動。（葉書宏翻攝）

手作課程療癒又紓壓！世界宗教博物館7樓的文化生活館即日起推出甜點布朗尼、平安皂等手作課程，邀請民眾一起感受手作的感動，未來將陸續推出乾燥花、皮革、金工、編竹藤等不同主題的DIY課程，民眾僅需負擔材料費就可輕鬆參加。

手作課程讓許多上班族趨之若鶩，也是時下最夯的休閒新選擇，世界宗教博物為幫助民眾舒壓，提倡親子活動，即日起推出一系列手作課程。

負責課程安排的生活館專員王嘉蒂表示，曾舉辦過禪繞畫或輕黏土課程，藉由創作過程，學員們專注在每一次的作品中，彷彿進行一趟靜心、放鬆的療癒之旅，沈浸單純美好舊時生活的，也激發潛在的藝術能量。

現在上班族生活壓力大，透過不同的手作課程讓他們體驗不同的休閒樂趣，未來將陸續推出乾燥花、皮革、金工、編竹藤、手刻木器、手染棉布、餅乾甜點等不同主題的DIY課程。歡迎有興趣的朋友關注「宗博文化生活」臉書，隨時掌握開課訊息。

參加過手作課程的林先生說，看到自己從無到有的創作一件成品，就像孕育生命一般，相當有成就感，還可以全家一起動手作。另一名學員陳小姐分享，做完的成品獨一無二，成為送給朋友的最佳禮物，友人收到後在臉書分享，還意外成為話題，不少朋友都留言問說「在哪買的？」

(中時)