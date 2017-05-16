新北第一！智光商工20學子通過飲料調製乙級檢定

永和智光商工30多位學生今年參加飲料調製乙級檢定，共有20位學生順利通過。（葉書宏攝）

永和智光商工30多位學生今年參加飲料調製乙級檢定，共有20位學生順利通過。（葉書宏攝）

永和智光商工30多位學生今年參加飲料調製乙級檢定，共有20位學生順利通過。（葉書宏攝）

永和智光商工30多位學生今年參加飲料調製乙級檢定，共有20位學生順利通過。（葉書宏攝）

「朝著夢想又更近一步了！」永和智光商工30多位學生今年參加飲料調製乙級檢定，共有20位學生順利通過，通過率逾6成，成績全新北市高中職學校之冠。學生們開心說，「每天至少練習超過1小時，只為了想要站在自己的專屬吧檯！」

智光商工餐飲科主任范之壎表示，飲料調製乙級檢定分為筆試和術科，學生們多半在術科考試時敗下陣來，術科分為酒類辨識、雞尾酒調製及咖啡拉花等，不僅考驗學生的熟悉度更測試學生的英文能力，各式酒類標示及酒譜幾乎都是全英文，增加術科難度。

校方自去年開始鼓勵學生參加專班，以通過飲料調製乙級檢定為目標，不僅安排有調酒、咖啡拉花等專業課程，師長們更一步步陪學生們不斷重複練習每一項術科實作。

學生沈柏承說，一開始抱持好玩心態，沒想到因此調出興趣來，回想練習過程，每天至少練習1至2小時，最困難地方在於背酒譜，不斷重複重複練習，當抽到試題時要能夠直接反應出來，才能降低測驗時的緊張情緒，可以多一張證照感覺很開心。

「將來想要當一位調酒師或咖啡師！」學生陽涵如說，對於飲料調製有著濃濃興趣，最困難地方在於每天都在記憶背誦，每次模擬考抽完題目後，頓時會腦筋空白，僅能不斷告訴自己「我可以的！我可以的！」記憶才會慢慢浮現，半年來的辛苦非常值得。

校長林埔生表示，技職教育在教育中相當重要，學生們畢業後學得一技之長直接投入職場，未來將繼續更新各科系設備，讓學生們在更好的環境中勇於接受挑戰。

(中時)