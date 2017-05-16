一鳴驚人　台灣形象展首發 印尼龍頭也埋單

台灣形象展首發一鳴驚人，連印尼龍頭也埋單！「2017印尼台灣形象展」成效令貿協主管都感意外，短短3天促成的商機上看5000萬美元，大幅超越預期目標逾4倍。參展的大通電子即表示，公司參展的績效，足可媲美雅加達最大電腦展。

貿協表示，「2017印尼台灣形象展」吸引許多民眾及印尼大型採購商如家庭五金用品廠商 ACE HARDWARE、印尼最大連鎖便利店Indomaret印多超市、印尼第二大電商BliBli、知名連鎖美妝店Century Healthcare、消費3C專賣連鎖店Wellcomm等參觀洽談，3天展期陸續安排472場次的商機媒合洽談會。

數位天線生產商大通電子表示在這次展覽的銷售績效幾可比擬雅加達規模最大的電腦展；展出各類家居吸盤掛勾產品的鐵碳公司，吸引印尼知名電視購物及電商部門前來洽談；製造清真保健產品的逢興生物科技則將與當地藥妝連鎖品牌Century Healthcare合作。

運動光學眼鏡廠商圓懋科技亦在開展首日接獲買主訂單；駿隆橡膠的廢輪胎回收再生技術也深獲印尼買主青睞，陸續和經營遊樂園與寶特瓶粉碎業者洽商合作機會。

會場除買主與台灣廠商進行頻繁的商機媒合洽談外，由教育部指導東海大學承辦的印尼台灣教育中心也共襄盛舉，參與形象展，現場有許多家長陪同子女前來諮詢赴台升學管道，許多當地大學生亦透過宣傳，慕名前來探詢來台攻讀碩博士學位申辦獎學金等資訊。一位台商家屬即表示，貿協辦活動消息在學校傳開，女兒回家說同學都很好奇，自己也想了解，所以全家出動，參觀展覽。

(中時)