《KMT黨主席選戰觀察之六》 誰將衝過終點線？
﹝編按：國民黨主席選舉在五月進入最後衝刺之際， 本報記者於近日親身走訪各主要後選人進行深入觀察，並作系列報導。﹞
在3天之後，中國國民黨的46萬多位合格黨員就要決定誰來領導這個「一窮二白」的「百年老店」了！
弔詭的是，在這投票的最後衝刺時刻，6位黨主席候選人無不使出渾身解數與招數，以求能脫穎而出。被普遍認為是「前段班」的吳敦義、洪秀柱和郝龍斌各有各自的盤算與因應；而「後段班」的詹啟賢、韓國瑜和潘維剛亦各有打算與打法，決不輕言「豎白旗」，這才讓這場國民黨主席之爭顯得大有看頭。
從可信度較高的民調顯示，前副總統吳敦義已成為「前段班」的「班長」了。對吳敦義來說，在選前的黃金72小時，最重要的就是：如何保持此一「高熱度」，不能讓它降溫、冷卻下去？如果「棄保」運作成功的話，吳敦義並非沒有「一輪過半」的機會。吳敦義目前至少是公認的「穩坐釣魚台」。
但是對洪秀柱與郝龍斌來說，這才是真正的生死存亡之戰。洪秀柱與郝龍斌兩人爭搶進入前兩名，以便能取得進入第2輪的「門票」。由於洪、郝「系出同門」，都是以黃復興黨員為大本營，如何瓜分這「十萬大軍」，這可得要動動腦筋才行，不能視為理所當然。正因如此，最近才會捅出「許老爹」支持誰的爭寵話題。毫無疑問的，洪與郝誰能分的多，誰就能取得第2輪的門票。
至於，「後段班」的詹、韓、潘3人當中，當以詹啟賢為「班長」。雖是「委屈」了詹啟賢，但這是國民黨內的「政治現實」，夫復何言。韓國瑜和潘維剛在基本上是「沒有什麼可輸的」，因此，韓、潘是沒有任何得失心的。甚至，韓、潘兩人的參選，對他們而言，最終還會是「只有得、沒有失」的。
儘管，在此一關鍵時刻，雖有「挺吳」大咖於近日放出技術性的「挺郝」風聲，以期能「擠掉」洪，讓洪落至第3名而出局。但這是高難度技術，操作不易，反有「馬失前蹄」之虞。更何況，吳陣營當前的最高目標就是要掀起「勝劵在握」的氣勢，以便在520能一舉過半，哪有餘力來助郝一臂之力！
相較之下，洪、郝兩人的如何來瓜分「軍系」票倉，才是這場黨主席選戰的關鍵所在。萬一，洪、郝勢均力敵、平分秋色的話，再加上韓、潘的「蠶食」有功，那麼，「後段班」的班長詹啟賢就有機會「後來居上」而冒出頭了。如果真的讓「後段班」班長詹啟賢「閃進」決賽的話，則「前段班」班長吳敦義的頭就真的大了！因為，同屬台灣中南部出身的台籍菁英詹啟賢，才是「唯一」能讓吳敦義「擔心」的對手。
儘管，外界普遍認為在這場黨主席之爭，前段班的吳、洪、郝衝過終點線的機會看好，而後段班則被看衰，但是很顯然的，在國民黨主席選戰進入第2輪時，一切必將會重新洗牌。這才是520國民黨黨魁之爭，最令人撲朔迷離與詭異難測之處。
(中時電子報)
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