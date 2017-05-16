MLB》吉特買馬林魚 老戰友波沙達、派提特這樣說...

「洋基隊長」吉特譜出的2號傳奇，將永存在洋基人的心中。(美聯社)

洋基傳奇球星吉特(Derek Jeter)與前佛州州長傑布布希(Jeb Bush)合夥買馬林魚隊傳聞四起，儘管吉特對於目前進度保密，不願多做解釋，不過他的老戰友波沙達(Jorge Posada)、派提特(Andy Pettitte)，對於前洋基隊長有意買下馬林魚都喊讚，並獻上祝福。

洋基隊15日賽前將吉特的「2號」球衣榮退，不少吉特過去的老戰友都到場一同參與這充滿紀念性一刻。即便吉特以「紐約之子」聞名，但波沙達仍對吉特當馬林魚老闆心願全力支持，「他將會將求勝心態帶入球隊。這也是邁阿密的球迷需要的，他們亟需改變。」

洋基退役球星捕手波沙達也是吉特老戰友。（本報資料照片／陳怡誠攝）

波沙達樂見吉特-布希團隊入主馬林魚，「這如果成真，我想這不僅對馬林魚隊，對整座城市都是好的改變，能夠擁有吉特的助力，我們就拭目以待。」

先前布希曾表示，若順利入主馬林魚，將會把球團營運大權交給吉特，。傳奇球星馬丁尼茲(Tino Martinez) 認為，管理球隊將是一大挑戰，但他相信吉特的能力，「這會是他想做的事，也將會將他的棒球人生提升到另一個高度，擁有一支拿下世界大賽冠軍的最強隊伍。」

吉特對球賽的熱情和過去球員時期的態度，讓派提特對他深具信心，「我想他會是好老闆，這是他一直很想完成的事。我想他會用相同的態度去掌管球隊。只要是他想做的，一定會非常成功。」

不過吉特對於外傳由於基金出現短缺，買下馬林魚隊計畫恐生變的傳言並未多做解釋，只表示很多都是外界揣測，「如果有新進展，我會讓你們知道。」面對媒體八面玲瓏的吉特不忘幽默道，「雖然我退休了，但我還是知道人們是怎麼套話的。」

(中時電子報)