隋棠曝4件豬哥亮的小事：誰能比你貼心？

隋棠和豬哥亮曾合作電影《大稻埕》，也曾上過他的綜藝節目。（華視、取材網路）

隋棠和豬哥亮曾合作電影《大稻埕》。（取材網路）

隋棠之前曾上《華視天王豬哥秀》。（華視提供）

隋棠曾與豬哥亮合作2014年賀歲片《大稻埕》，兩人片中大談穿越數十年的戀情。她15日晚上在臉書分享兩人合作過程中，她從幾件小事觀察到的最真實的豬哥亮。她特別謝謝豬哥亮，「讓愛你的媽媽們過完了快樂的母親節，誰能比你貼心。豬大哥，再見。」

隋棠回憶，拍戲時，街貓一躍而上霸佔豬哥亮的座椅，「你告訴所有人別趕牠讓牠在那休息，從此貓一直來，你就一直站著，或到邊上的木椅子休息。」此外，每天固定的開工拜拜儀式上，帶領大家的豬哥亮神情嚴肅而專注，隔著裊裊香煙在後頭看，他仔仔細細整理香爐裡上百支香，任何一根歪斜了一點的都要扶正。

後來她傳出婚訊，「在美國某個清晨時分，手機有一通未顯示號碼的來電，你神秘兮兮說，要結婚要給你帖子，你要來，後來回台灣見著面又挽著我說了一次，臨走還補上一句你不喜歡參加婚禮。這些最不像『豬哥亮』的你，我心中最真實的你。」

(中時)