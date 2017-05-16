邵雨薇變未婚妻！和吳慷仁比賽誰先丟喜帖
三立、東森週五華劇《極品絕配》上週劇情神展開，在一場大使晚宴中吳慷仁飾演的霍廷恩，突然在眾人面前抓起衛芬青（邵雨薇飾）的手，對外宣布「她是我的未婚妻」，讓當晚收視再創新高點，有線收視為2.25，吸引近80萬名觀眾收看，為同時段收視冠軍。吳慷仁與邵雨薇15日在拍戲現場「吃喜餅」慶收視，吳慷仁開玩笑希望能趕快吃到邵雨薇的喜餅，還要她不忘發喜帖炸他，兩人在慶功現場你來我往，說要看未來誰會先丟喜帖。
許多觀眾對吳慷仁在劇中無預警的狀況下突然要女生公開承認是自己未婚妻，覺得這舉動好霸氣，吳慷仁笑說，那狀態設定是因為緊張，接著吳慷仁就順勢問邵雨薇：「如果私下有男生突然要妳承認自己是他未婚妻，妳會承認嗎？」邵雨薇說那要看自己喜不喜歡對方，如果喜歡的話當然會屈服，因為她喜歡強勢的，吳慷仁一聽笑回：「原來妳喜歡硬的！」話一出口立刻覺得不對勁，立馬改口說：「是喜歡硬來的。」
吳慷仁也被問到可會突然對女生做這種事，他表示戲歸戲，自己會尊重女生，他笑說：「因為這樣會犯法的。」
本週邵雨薇將住進吳慷仁家，當「實習媳婦」，而面對劇情「婆媳過招」，邵雨薇說自己是屬於土象星座，如果遇到強勢的婆婆絕對不可能正面起衝突的，她說會先靜觀其變，吳慷仁這時插嘴：「也許她會逼著男生搬出去住。」她一聽就說：「也許會喔！但絕對會以像朋友方式相處！」吳慷仁不忘糗邵雨薇要嫁人首先要學會廚藝才行，她一聽就覺得理虧表示：「我會不停讚美婆婆做的菜好好吃喔！」讓吳慷仁一聽就說：「好矯情！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。