邵雨薇變未婚妻！和吳慷仁比賽誰先丟喜帖

吳慷仁、邵雨薇吃喜餅慶功。（三立）

三立、東森週五華劇《極品絕配》上週劇情神展開，在一場大使晚宴中吳慷仁飾演的霍廷恩，突然在眾人面前抓起衛芬青（邵雨薇飾）的手，對外宣布「她是我的未婚妻」，讓當晚收視再創新高點，有線收視為2.25，吸引近80萬名觀眾收看，為同時段收視冠軍。吳慷仁與邵雨薇15日在拍戲現場「吃喜餅」慶收視，吳慷仁開玩笑希望能趕快吃到邵雨薇的喜餅，還要她不忘發喜帖炸他，兩人在慶功現場你來我往，說要看未來誰會先丟喜帖。

許多觀眾對吳慷仁在劇中無預警的狀況下突然要女生公開承認是自己未婚妻，覺得這舉動好霸氣，吳慷仁笑說，那狀態設定是因為緊張，接著吳慷仁就順勢問邵雨薇：「如果私下有男生突然要妳承認自己是他未婚妻，妳會承認嗎？」邵雨薇說那要看自己喜不喜歡對方，如果喜歡的話當然會屈服，因為她喜歡強勢的，吳慷仁一聽笑回：「原來妳喜歡硬的！」話一出口立刻覺得不對勁，立馬改口說：「是喜歡硬來的。」

吳慷仁也被問到可會突然對女生做這種事，他表示戲歸戲，自己會尊重女生，他笑說：「因為這樣會犯法的。」

本週邵雨薇將住進吳慷仁家，當「實習媳婦」，而面對劇情「婆媳過招」，邵雨薇說自己是屬於土象星座，如果遇到強勢的婆婆絕對不可能正面起衝突的，她說會先靜觀其變，吳慷仁這時插嘴：「也許她會逼著男生搬出去住。」她一聽就說：「也許會喔！但絕對會以像朋友方式相處！」吳慷仁不忘糗邵雨薇要嫁人首先要學會廚藝才行，她一聽就覺得理虧表示：「我會不停讚美婆婆做的菜好好吃喔！」讓吳慷仁一聽就說：「好矯情！」

(中時)