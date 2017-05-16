才夢到豬哥亮、醒來就聞噩耗　陳亞蘭：這次我真的難以接招！

陳亞蘭、豬哥亮在節目中演出的短劇，深受觀眾喜愛。（華視）

豬哥亮、陳亞蘭主持默契佳。（華視）

豬哥亮復出主持仍深受觀眾喜愛。（華視）

陳亞蘭、豬哥亮在節目中演出的短劇，深受觀眾喜愛。（華視）

豬哥亮復出主持仍深受觀眾喜愛。（華視）

陳亞蘭與豬哥亮從中視《萬秀豬王》合作到華視《華視天王豬哥秀》，她昨天上午接到消息後悲傷到無法接聽電話，直到晚上腦袋仍是空白，她在臉書表示，前一晚豬哥亮還到她的夢中，「這也是我第一次夢到你，夢中的你，脖子還是掛著你的招牌麥克風主持著節目，在一段高難度表演中贏得了熱烈的掌聲。節目結束後，你與我和謝金晶聊天，聊著聊著…」結果她就聽到手機震動聲，經紀人打來告知她這個噩耗，她心裡則一直拒絕相信這是真的。

陳亞蘭說，在別人眼中，豬哥亮是一代巨星，在她眼中，他是一位面面俱到的大哥，他是出生來吃這行飯的人，「他知道他的成就不只需要自己的努力，還需要身邊的人、事、物，只要跟他在一起工作，他都會視為搭同一條船的人，有福同享，有難，他自己想辦法。」回想和他合作的3年多，過程充滿驚奇與刺激，因為豬哥亮從來不按牌理出牌，而她就隨時準備著接招。她心痛地問：「豬大哥，我的表現你還滿意嗎？你知道嗎？你這次的不按牌理出牌，我真的難以接招了。」

她難過地說，一想到再也聽不到他著裝完畢上台前，緩步過來叫她一聲「水月她女兒啊」，想到再也牽不到她回他「謝金晶她老爸」後攜手上台的臂彎，她就極度不捨。她也難忘豬哥亮只要有節目效果，就經得起開玩笑，無論娶幾個老婆、生什麼病。她說，他是無人可取代的奇蹟、天王級的人物！相信他不會浪費他的天份，在另一個國度，已經掛起胸前的麥克風登場，「昨天的夢已經印證，現在他身輕如燕，健康的聲如洪鐘，叱吒舞台談笑著、談笑著」。

苗可麗曾與豬哥亮在電影《大尾鱸鰻》演情侶，也合作主持節目《豬哥壹級棒》，兩人並同屬一家經紀公司。苗可麗難過表示，這次豬哥亮住院不願讓大家探病，應該就是要大家記住他帥帥的模樣。她說這輩子何其有幸能與他合作，「最愛在後台聽您說您的人生故事，聽您說您想要完成的夢想。我們還有好多好多您說的故事還沒拍成戲。好吧，沒機會跟您說再見，現在我相信，您一定可以聽見我們每個人說的話。老大一路好走，我們來生再見，別忘了下部戲，我還要演您的女朋友，我愛您」。

(中時)