通緝逃亡2年思母心切  警方安撫順利歸案

葉男情緒失控，作勢跳樓。（楊漢聲翻攝）

遭警方移送。（楊漢聲翻攝）

14日下午14時許花蓮縣警局鳳林分局接獲民眾報案，光復鄉中華路一名男子行跡可疑請警方前往查看，光復分駐所副所長高新福、警員李曜仲、游鐸蒸立即趕赴現場。員警到達時一眼認出該名男子為妨害性自主、偽造文書的通緝犯葉姓男子，葉姓男子一見到制服警察馬上往一處民宅頂樓逃竄，警方迅速尾隨至頂樓，葉姓男子情緒激動作勢欲往樓下跳，疑似有想不開之舉動，副所長高新福立即委婉勸說並請葉姓犯嫌之親屬到場協助，經過2個多小時安撫開導，葉姓犯嫌情緒漸緩，同意隨同警方到案。

據警方調查，葉姓男子因通緝在外逃亡2年，母親節當天思親心切，悄悄返回光復鄉欲探視母親，沒想到行蹤鬼祟驚嚇民眾報案後警方迅速趕到，葉姓男子尚未見到母親情緒崩潰，並作出不理性動作，幸在警方及親屬柔性處理下未釀意外，全案依法移送偵辦。

(中時)