通緝逃亡2年思母心切 警方安撫順利歸案
14日下午14時許花蓮縣警局鳳林分局接獲民眾報案，光復鄉中華路一名男子行跡可疑請警方前往查看，光復分駐所副所長高新福、警員李曜仲、游鐸蒸立即趕赴現場。員警到達時一眼認出該名男子為妨害性自主、偽造文書的通緝犯葉姓男子，葉姓男子一見到制服警察馬上往一處民宅頂樓逃竄，警方迅速尾隨至頂樓，葉姓男子情緒激動作勢欲往樓下跳，疑似有想不開之舉動，副所長高新福立即委婉勸說並請葉姓犯嫌之親屬到場協助，經過2個多小時安撫開導，葉姓犯嫌情緒漸緩，同意隨同警方到案。
據警方調查，葉姓男子因通緝在外逃亡2年，母親節當天思親心切，悄悄返回光復鄉欲探視母親，沒想到行蹤鬼祟驚嚇民眾報案後警方迅速趕到，葉姓男子尚未見到母親情緒崩潰，並作出不理性動作，幸在警方及親屬柔性處理下未釀意外，全案依法移送偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。