驚！費德勒宣布法網退賽 原因是...

「瑞士球王」費德勒確定缺席法網。(美聯社)

法網想看到「瑞士特快車」的球迷可能要失望了，「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)16日宣布，為了專心拚之後的草地和硬地賽季，確定22日登場的法網退賽。

18度大滿貫賽單打冠軍費德勒，澳網封王又捧起「陽光雙冠」後宣布紅土賽季休兵，原先曾表示法網會出賽，不過16日改口，宣布確定放棄法網，專心拚之後的草地和硬地賽季。

費德勒表示，為了再多打ATP巡迴賽幾年，自己無論場上場下都相當努力，「但我認為，最好的做法是跳過紅土賽季，為之後的草地和硬地賽季做準備。」

「這個開季對我來說有如魔法，但我必須認清唯有按部就班做好計畫，才是延續我職業生涯的最佳方式，我和我的團隊都一致認同，參與紅土賽季對我的網球和體能皆非明智決定。」費德勒說，「我會想念法國的球迷，你們總是永遠支持我，期待明年能與你們相會。」

(中時電子報)