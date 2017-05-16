驚！費德勒宣布法網退賽 原因是...
法網想看到「瑞士特快車」的球迷可能要失望了，「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)16日宣布，為了專心拚之後的草地和硬地賽季，確定22日登場的法網退賽。
18度大滿貫賽單打冠軍費德勒，澳網封王又捧起「陽光雙冠」後宣布紅土賽季休兵，原先曾表示法網會出賽，不過16日改口，宣布確定放棄法網，專心拚之後的草地和硬地賽季。
費德勒表示，為了再多打ATP巡迴賽幾年，自己無論場上場下都相當努力，「但我認為，最好的做法是跳過紅土賽季，為之後的草地和硬地賽季做準備。」
「這個開季對我來說有如魔法，但我必須認清唯有按部就班做好計畫，才是延續我職業生涯的最佳方式，我和我的團隊都一致認同，參與紅土賽季對我的網球和體能皆非明智決定。」費德勒說，「我會想念法國的球迷，你們總是永遠支持我，期待明年能與你們相會。」
(中時電子報)
關鍵字：費德勒
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