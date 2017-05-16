德州學霸 年僅14歲大學畢業

在德州基督教大學在其官方推特上，發布今年最年輕的畢業生年僅14歲。(照覑取自推特@TCU)

卡森成為畢業典禮上的風雲人物。(照片取自TCU畢業影片截圖)

年僅14歲的卡森取得物理學系學士學位，他還輔修中文和數學。(照片取自CTU畢業影片截圖)

美國德州的德州基督教大學，今年出現該校有史以來最年輕的大學畢業生—年僅14歲的卡森(Carson Huey-You)，這名校物理系學生成為今年2千名畢業生當中，最受矚目的一位。

當前正值畢業季節，在剛剛過去的周六，德州基督教大學舉行了畢業典禮。在一群二十出頭的畢業生當中，14歲的卡森顯得格外特別。

非洲裔青少年卡森是在2013年進入德州基督教大學，當時他年僅11歲就當了大學生，主修物理、輔修中文和數學。根據當地媒體報導，他的愛好就是學習新的事物，像是從沒想到過的事情、從來不知道存在的東西以及從來想都沒想過的事物。

他描述自己是個「正常的傢伙」，還向媒體表示，他熱愛艱深的課程，並且學會怎麼克服考試成績不佳的失落。

在全校的矚目下畢業之後，卡森打算繼續深造，他決定攻讀量子力學，取得更高的學位。

(中時電子報)