柯米逆襲？國會要川普交出錄音
美國前聯邦調查局局長柯米(James Comey)上週遭川普(Donald Trump)開除，讓外界聯想是否與俄國干預美國大選有關，川普卻放話雙方的對話有錄音，試圖威脅柯米，美國國會共和黨議員14日要求川普總統交出與前聯邦調查局(FBI)局長柯米談話的錄音帶，並強調銷毀錄音檔將觸犯美國法律。
面對外界質疑川普開除柯米的原因，他12日在推特上放話說：「柯米在向媒體透漏什麼之前，最好相信我們之間的對話沒有任何錄音」。川普所指的這場可能有被錄音的對話，是指他在1月27日曾與柯米一對一共進晚餐。
柯米雖然日前曾表明不追究被開除原因，婉拒美國參議院情報委員會邀請他16日出席參加閉門會議，不過近日卻透過友人明確表示，他希望在公開會議的場合反擊川普。
川普面臨共和黨參議員的壓力，要求他如果有錄影帶就交出來。國會參議員葛理漢(Lindsey Graham)更說，白宮必須澄清有沒有錄影帶，如果有，就要交出來。
參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則呼籲川普，立刻將任何錄音檔交給國會，並警告川普，銷毀錄音檔將觸犯美國法律。
(中時電子報)
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