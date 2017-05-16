房屋爆炸Siri幫報警 他死裡逃生
美國有一名男子日前在家房子忽然起火爆炸，慌忙之中蘋果的iPhone手機幫他打電話到警局報警，把他從鬼門關拉回來，救了他一命。
美國新罕布夏州一名名為博切爾(Christopher Beaucher)的男子，他表示日前月初去檢查其母親位於威爾莫特(Wilmot)鎮的空置小屋時，因為發現有些可疑的東西，所以進入屋內檢查，沒想到當時一開燈，整個房子爆炸，冒出熊熊火焰，和濃煙，他的的臉部和手都嚴重燒傷，雖然拿到自己的手機但是因傷勢無法撥號。博切爾表示，迷迷糊糊中他似乎開口啟動了手機的聲控虛擬助手Siri，讓其幫助撥打911報警求助，最後救難人員趕到現場，他才死裡逃生。
他想感謝蘋果手機的語音助手Siri在這麼危急的狀況下，救了他一命。目前博切爾仍在醫院治療中，他希望能早日康復，回到自己廚師的工作崗位。警方現仍在調查爆炸原因。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。