房屋爆炸Siri幫報警 他死裡逃生

美國有一名男子日前在家房子忽然起火爆炸，慌忙之中蘋果的iPhone手機幫他打電話到警局報警，把他從鬼門關拉回來。(圖片取自nydailynews)

美國有一名男子日前在家房子忽然起火爆炸，慌忙之中蘋果的iPhone手機幫他打電話到警局報警，把他從鬼門關拉回來，救了他一命。

美國新罕布夏州一名名為博切爾(Christopher Beaucher)的男子，他表示日前月初去檢查其母親位於威爾莫特(Wilmot)鎮的空置小屋時，因為發現有些可疑的東西，所以進入屋內檢查，沒想到當時一開燈，整個房子爆炸，冒出熊熊火焰，和濃煙，他的的臉部和手都嚴重燒傷，雖然拿到自己的手機但是因傷勢無法撥號。博切爾表示，迷迷糊糊中他似乎開口啟動了手機的聲控虛擬助手Siri，讓其幫助撥打911報警求助，最後救難人員趕到現場，他才死裡逃生。

他想感謝蘋果手機的語音助手Siri在這麼危急的狀況下，救了他一命。目前博切爾仍在醫院治療中，他希望能早日康復，回到自己廚師的工作崗位。警方現仍在調查爆炸原因。

(中時電子報)