內外兼具 新任美國小姐由核科學家卡拉奪冠

代表華盛頓特區、新科美國小姐后冠得主卡拉。（圖/美聯社）

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，最新一任美國小姐（Miss USA）選美大賽於日前正式出爐，代表首都華盛頓特區（Washington D.C.）的核子科學家卡拉（Kara McCullough），擊敗來自其他50州的佳麗，奪下2017年美國小姐后冠。在決賽宣布的當下，卡拉自己完全無法相信，激情之情溢於言表，這名年僅25歲、任職於美國核能管理委員會（US Nuclear Regulatory Commission）的科學家，握有南卡羅萊納州立大學（South Carolina State University）放射化學與化學雙學位的卡拉，未來不僅將代表美國出征環球小姐（Miss Universe）選拔，她還計畫成為推動讓更多女性獲職場平權和成為科學家的推廣大使。

美國小姐的選美大賽從1952年開始，初期並非全國50州皆有代表參與，第一屆僅有30名代表報名參賽，阿拉斯加和夏威夷州，第一次有代表角逐美國小姐是從1959年開始，而到了70年代起，才逐漸確定每年由50州和哥倫比亞特區，各派出一名代表角逐美國小姐。有趣的是，美國小姐的歷史紀錄中，奪冠次數最多的州居然是德州，曾經拿下9屆的后冠，最近一次在2008年那一屆；而第二多的則是族群也同樣複雜的加州，拿過6次后冠，最近一次則是在2011年。

2017年美國小姐大賽，亞軍和季軍分別由代表紐澤西的茜薇（圖左）和明尼蘇達的梅迪絲（圖右）奪得。（圖/美聯社）

泳裝走秀環節，表現極大自信的卡拉。（圖/美聯社）

代表夏威夷州出賽的台裔佳麗郭瑞筠。（圖/美國小姐大賽官網）

同樣來自華府特區、去年獲得美國小姐后冠的迪莎娜·芭芭。（圖/美國陸軍網站）

2017年美國小姐大賽決選。

特別的是，卡拉是第二位奪冠的「首都小姐」，去年的美國小姐，同樣也是由代表華府的佳麗迪莎娜·芭芭（Deshauna Barber）勝出，兩人最大的相同之處，都是同時兼具姣好體態與聰明頭腦的非裔女性。而本屆的亞軍則由代表紐澤西州（New Jersey）、仍是羅格斯大學（Rutgers University）學生的茜薇（Chhavi Verg）拿下；季軍則是來自明尼蘇達州（Minnesota）的梅迪絲（Meridith Gould）。可惜的是，代表夏威夷出賽的台裔佳麗郭瑞筠，未能入選最終5強名單敗北。

(中時電子報)