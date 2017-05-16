應該早上洗澡還是晚上洗澡？專家說...
你都何時洗澡呢？忙碌一天後，晚上回到家就洗澡，洗去一天的疲憊，對許多人來說是放鬆，但也有些人，則是選擇早上起床後、出門上班前才洗澡，覺得提神醒腦，對此，專家們又是怎麼說的呢？
耶魯醫學院的副主任醫師苟哈拉(Mona Gohara)博士說，早晨洗澡可以讓我們在忙碌的一天開始前做好準備，另外專家雷斯(Yen Reis)也表示，早晨洗澡能夠刺激皮膚細胞活化，那些油性皮膚、或長痘痘的人，早晨洗澡對他們都好處多多。
但睡眠專家羅斯汀(Nancy Rothstein)則說，晚上洗澡能讓身體對睡覺有個準備，同時可以遠離手機跟3C，「你一整天在外頭忙碌，為何還要髒兮兮上床睡覺」。
那如果早晚都洗、一天洗兩次澡呢？苟哈拉醫師則認為這樣會使皮膚變得乾燥，惡化皮膚狀況。所以在各有優點的情況下，早上洗或晚上洗其實都無妨，只是晚上洗還是略優於早上洗，畢竟晚上洗澡，才能讓人體對白天和黑夜有更明顯的區分，而如果選擇早上洗，那麼晚上睡覺前，好歹洗個手腳吧。
(中時電子報)
文章來源：news.com
關鍵字：洗澡
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。