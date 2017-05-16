應該早上洗澡還是晚上洗澡？專家說...

應該早上洗澡還是晚上洗澡？ (達志影像/shutterstock提供)

你都何時洗澡呢？忙碌一天後，晚上回到家就洗澡，洗去一天的疲憊，對許多人來說是放鬆，但也有些人，則是選擇早上起床後、出門上班前才洗澡，覺得提神醒腦，對此，專家們又是怎麼說的呢？

耶魯醫學院的副主任醫師苟哈拉(Mona Gohara)博士說，早晨洗澡可以讓我們在忙碌的一天開始前做好準備，另外專家雷斯(Yen Reis)也表示，早晨洗澡能夠刺激皮膚細胞活化，那些油性皮膚、或長痘痘的人，早晨洗澡對他們都好處多多。

但睡眠專家羅斯汀(Nancy Rothstein)則說，晚上洗澡能讓身體對睡覺有個準備，同時可以遠離手機跟3C，「你一整天在外頭忙碌，為何還要髒兮兮上床睡覺」。

那如果早晚都洗、一天洗兩次澡呢？苟哈拉醫師則認為這樣會使皮膚變得乾燥，惡化皮膚狀況。所以在各有優點的情況下，早上洗或晚上洗其實都無妨，只是晚上洗還是略優於早上洗，畢竟晚上洗澡，才能讓人體對白天和黑夜有更明顯的區分，而如果選擇早上洗，那麼晚上睡覺前，好歹洗個手腳吧。

(中時電子報)