ZEPRO品牌擁有者全統運動用品(股)公司，為推動運動繁星計畫而持續努力，繼2017年嘉義ZEPRO RUN半程馬拉松後，將於2017年5月15日(一)睌上1800~2100在嘉義體育場(嘉義市體育場路2號)舉辦「跟隨專家腳步跑、健康生活新目標」的路跑體驗活動

從事連鎖專業運動品牌販售的全統公司，為提倡國人正確健康的運動習慣，期將運動休閒跑步活動推廣到全台城鄉各地，特藉ZEPRO專業路跑鞋上市發表之際，特地號召嘉義地區多位資深專業教練來路跑體驗現場分享指導大家如何養成正確的路跑前熱身操習慣，並會在會中對於跑步核心肌群訓練做完整介紹！希望藉由正確的運動防護路跑前熱身操推廣，來有效降低國人於運動中所產生的傷害。

本次活動結合民間運動社團(北回慢跑協會/諸羅山長跑協會/嘉義市三鐵協會)來共襄盛舉，協助本次體驗活動，更讓所有運動員以體驗來共同推廣活動，所以在此廣邀各位共同來參與感受，讓我們所有人能以運動來交流、以運動同樂，更希望藉此為路跑運動而設計的ZEPRO雲豹系列馬拉松鞋款，能帶給跑步中的運動選手在跑步活動中提供最佳的防護。

另活動中主辦單位全統公司會在現場報名的民眾中隨機抽出幸運的100位跑者朋友，每人贈送ZEPRO新款的雲豹透氣排汗衫T恤一件(略表心意)，現場並提供運動飲料礦泉水及各式點心供現場報名民眾使用。

(中時)