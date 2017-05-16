16縣市大雨特報！白天仍須防大雨 今晚雨緩明放晴

氣象局針對16縣市發布大雨特報。(取自中央氣象局)

白天各地仍須防大雨。(取自中央氣象局)

今日受到鋒面影響，天氣仍不穩定，各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨的天氣，氣象局也針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義縣市，以及高雄、屏東、台南3縣市山區部分發布了大雨特報，提醒民眾要多加留意。

氣溫方面，受到雲量增多與降雨的影響，各地高溫顯著下降，其中北部高溫24度，與前幾天溫差最大，出門可以帶件薄外套，中南部高溫則是約在25到30度左右。

這波雨勢在今天會影響一整天，各地都會感受到較強明顯的雨勢，另外還要提防雷擊、強陣風。而到了今天晚上，水氣遠離、雨勢減緩，加上受到鋒面北方高壓的影響，因此明天的天氣將會不錯，不過中南部以及東部，易有午後陣雨，天氣較為不穩定。

氣象局也提醒民眾，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區，將有8至9級強陣風，另外雷雨胞附近的風力將更強一些，鄰近海域也會有較大風浪，海上作業或海邊活動要多注意安全。

至於在今天空氣品質部分，日全臺各地及外島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)