16縣市大雨特報！白天仍須防大雨 今晚雨緩明放晴
今日受到鋒面影響，天氣仍不穩定，各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨的天氣，氣象局也針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義縣市，以及高雄、屏東、台南3縣市山區部分發布了大雨特報，提醒民眾要多加留意。
氣溫方面，受到雲量增多與降雨的影響，各地高溫顯著下降，其中北部高溫24度，與前幾天溫差最大，出門可以帶件薄外套，中南部高溫則是約在25到30度左右。
這波雨勢在今天會影響一整天，各地都會感受到較強明顯的雨勢，另外還要提防雷擊、強陣風。而到了今天晚上，水氣遠離、雨勢減緩，加上受到鋒面北方高壓的影響，因此明天的天氣將會不錯，不過中南部以及東部，易有午後陣雨，天氣較為不穩定。
氣象局也提醒民眾，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區，將有8至9級強陣風，另外雷雨胞附近的風力將更強一些，鄰近海域也會有較大風浪，海上作業或海邊活動要多注意安全。
至於在今天空氣品質部分，日全臺各地及外島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。