北韓洲際飛彈 專家：再一年就成功
北韓近來頻繁試射飛彈，也讓外界關注起北韓的軍事實力，儘管北韓經常誇大軍事力，但根據多位專家研究指出，北韓在邁向其領導人金正恩所稱研發洲際飛彈的目標上，正取得重大進展，大概再僅一年的時間就能成功，而不是原先外界預期的五年。
北韓14日的飛彈試射測試中遠程地對地飛彈「火星12」，分析家認為，火星12就是平壤上個月在閱兵典禮上展示的「神祕飛彈」。這枚飛彈14日飛了約30分鐘，遠比近期北韓其他試射的時間長。
另外還有專家審視過北韓14日試射飛彈的相片後說，那是一種一節液態火箭，但仍使用高能燃料，因此射程可能相當遠，是目前為止北韓展現的最長射程的中長程彈道飛彈，且可能是一枚洲際飛彈的一部分。
美國航太工程師席林（John Schilling）說：「北韓這起成功的飛彈試射，顯示出前所未見的性能。」席林強調，這表示北韓距離擁有洲際飛彈僅一年的時間，而不是原先外界預期的五年。
(中時電子報)
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