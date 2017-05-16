加強維護歐盟價值 法新總統馬克宏首訪梅克爾
據英國《金融時報》（Financial Times）報導，昨日甫正式就職的法國新總統馬克宏（Emmanuel Macron），於今日進行其任內首度外交出訪，抵達柏林、拜訪同為歐盟（EU）骨幹的德國總理梅克爾（Angela Merkel）。兩人將就如何促進歐盟區居民未來福祉、降低始終居高不下的失業率、強化外交政策以及增加與美國和大陸的貿易往來等領域，進行更深入地討論。在聯合記者會上，馬克宏表示他將強化未來法德兩國關係，而梅克爾也表示，她會竭盡所能地讓兩國更強大，並也將致力維護歐盟所代表的價值與意義。
身為近代法國史上最年輕的總統、夾帶著高人氣的馬克宏，接手的並非是一個名符其實的強大國家，卻是一個外強中乾、社會動盪且失業率甚高的法國，如何逆勢反彈，絕對是他最大的挑戰；然而，同樣也面臨英國硬脫歐的梅克爾，也是一個頭兩個大，歐盟整合至今，各種足以撼動體制並導致崩解的問題也如雨後春筍般冒出，如何對抗被歷史傳統的分離主義，維持歐盟體系的完整，也將成為這兩國領導人的難題之一。
目前正在力拼第四任期、已執政12年的梅克爾，昨日贏得總人口超過1,800萬、全德國最多人口數的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）大選，讓本呈現危機的國會大選機率再次提高。即將於9月登場的德國國會大選，因去年難民政策而元氣大傷的梅克爾，目前以33%的民調支持度微幅勝出，比反對的社民黨（Social Democratic Party of Germany）黨魁馬丁·舒爾茲（Martin Schulz）的31%略高一些，而梅克爾未來的去留，似乎也將牽動整體歐盟和德國的體制走向。
(中時電子報)
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