9座葛萊美得主「Emerson」 來台！演奏傳奇授琴藝

艾默森弦樂四重奏睽違18年再度來台，樂迷朋友6.6、6.7能在誠品表演廳聆聽他們的精彩演出；憑票券也可於6.6上午10點免費旁聽大師班。（誠品提供）

電影《濃情四重奏》原型！不間斷演奏的傳奇將來台！2017誠品室內樂節邀集國內外天團，精湛演出備受好評，廣受學子期待的「大師班」也將登場。

睽違18年來台的世界傳奇樂團「艾默森弦樂四重奏Emerson String Quartet」6/6上午10點將親自指導台灣學子，傳授大師琴藝。去年接受「茱莉亞弦樂四重奏」指導的北藝大音樂系學生陳柏邑說：「他們是少數可以精通不同曲目的四重奏，希望這次也有機會跟他們請益。」

這次艾默森弦樂四重奏將於6/6、6/7在誠品表演廳帶來兩場精彩演出，他們曾獲9座葛萊美獎、3座英國留聲機大獎，電影《濃情四重奏》中享譽樂壇的四重奏組合，便是以他們為原型。電影裡有一句台詞：「我們從貝多芬第131號作品開始，總共有7個樂章，彼此之間緊密相連。」這個作品中間不得暫停，不失音準的演出，考驗著四重奏的實力。

艾默森弦樂四重奏曾獲9座葛萊美獎、3座英國留聲機大獎，電影《濃情四重奏》中享譽樂壇的四重奏組合，便是以他們為原型。（誠品提供）

類似的故事，真實發生在艾默森弦樂四重奏成軍不過5年時。1981年，艾默森弦樂四重奏曾經不間斷演出巴爾托克一生中所寫的6首弦樂四重奏，它們被認為是繼貝多芬之後最重要的弦樂四重奏作品。大部分的現場演出會把這6首曲目，不按樂章順序分割成兩場演奏會，他們不間斷演出在當時和現在都是創舉。

艾默森弦樂四重奏創團40年來的默契，始於學生時代。創團靈魂人物小提琴手尤金•卓拉克（Eugene Drucker）和賽澤為茱麗亞音樂學院的同窗好友，他們熱愛艾默森的作品，因而以詩人作為團名。

不同於其他四重奏有第一、第二小提琴之分，卓拉克和賽澤一直維持著輪流當首席的習慣，而這也變成樂團的註冊商標。除了因為兩人琴藝不分軒輊，也因他們認為身為專業小提琴手，同時鍛鍊自己當主角和配角的能力，非常重要。睽違18年再度登台，艾默森弦樂四重奏安排的曲目猶如四重奏的滿漢全席，作曲家貫穿古典浪漫樂派、國民樂派、現代樂派。

2017誠品室內樂節在4/23由「Infinite首席四重奏」揭開序幕，完美的演出贏得滿堂彩；5/7由法國型男樂團「范庫易克弦樂四重奏」所帶來的表演，則讓觀眾大喊「bravo」、不捨離席。延續前兩場演出的熱烈口碑，本周六晚間即將迎來「五度音弦樂四重奏」的波西米亞之夜！

由盧佳君等台灣頂尖音樂家組成的「五度音弦樂四重奏」，將帶來海頓、楊納傑克、德弗札克等蘊含豐富情感的四重奏作品，為觀眾呈現室內樂的典雅與浪漫。

(中時電子報)