勒索病毒攻擊 付贖金根本沒用

目前駭客賺取的贖金總金額仍不算多，最大的原因之一是許多人不知道怎麼購買以及用比特幣交付贖金，所以民眾交付贖金效率不高。(圖片取自washingtonpost)

駭客近日靠勒索軟體WannaCry鎖定全球電腦，並要求民眾以比特幣支付贖金。不過美國白宮今天指出，在全球遭到WannaCry攻擊後，受害者支付贖金的總額不到7萬美元(約台幣210萬)，而且沒有任何人在支付贖金後能將資料還原。

川普總統的國土安全顧問博斯特（Tom Bossert）表示此次遭到勒贖病毒攻擊的國家約有150個，遭感染電腦超過30萬部。據了解，若電腦受攻擊用戶72小時內沒付款，就要付多兩倍的贖金，也就是600美元。如果仍未能在7天內付款，檔案將永遠取不回來。此次病毒攻擊大多發生在12日，15日後贖金會加倍，屆時比特幣付款金額增幅將更大。

不過目前駭客賺取的贖金總金額仍不算多，最大的原因之一是許多人不知道怎麼購買以及用比特幣交付贖金，所以民眾交付贖金效率不高。

(中時電子報)