韓國好好玩！浪漫玫瑰隧道、跟著《鬼怪》遊旅展

位於韓國中浪川一帶的玫瑰隧道極為出名，首爾也將在05.19 ~05.21舉辦一連三天的玫瑰節！（圖取自韓國觀光公社Facebook）

時序入夏，趕快相揪好友來趟旅行吧！鄰近的韓國此時正風光明媚呢！五月要來韓國賞什麼花呢？當然是垂涎欲滴的玫瑰花！位於中浪川一帶的玫瑰隧道極為出名，首爾也將在05.19 ~05.21舉辦一連三天的玫瑰節！看穿著韓國傳統服飾的女孩走過玫瑰隧道彷彿也穿越時光呢！

韓劇《鬼怪》。（圖片來源: TVN鬼怪電視劇官方網站）

孔劉主演的《鬼怪》風靡全亞洲，透過影視作品帶動觀光！到韓國玩，除賞花、看美景、品美食外，其實許多觀光客也喜歡看秀，除《亂打秀》外，以韓國最具代表性的食物「拌飯」作為表演素材的《Chef》近來也很夯！

5/19-22韓國觀光公社在高雄展覽館舉辦的高雄市旅行公會國際旅展特四區韓國館攤位將針對親子話題，準備一連串的活動和旅遊商品，讓來到旅展現場的大朋友小朋友可以為即將到來的暑假做準備。

《Chef》將韓國最具代表性的食物「拌飯」作為表演素材，以拌飯的製作過程為主軸，備受粉絲喜愛。（韓國觀光公社提供）

一連四天除了有音樂劇《CHEF：new brand of BIBAP》精彩節目，為了推廣韓國親子遊，台北支社也與旅行社推出『韓國親涼夏』品牌與多款優惠。

從2011年第一次演出開始，6年間得到無數喜愛的「BIBAP拌飯秀」以新的演出名稱「CHE」重新開始。與變更的演出名稱一起，修改了音樂和舞蹈，增加了更多的音樂劇元素，讓場面更升一級，重新誕生為更有活力的演出。

《Chef》將韓國最具代表性的食物「拌飯」作為表演素材，以拌飯的製作過程為主軸，將拌飯製作過程中發出的聲音－從清洗食材到切菜、炒菜再吃進嘴裡等，透過節奏口技(Beatbox)和無伴奏合唱(a cappella)的方式來呈現。

受韓劇影響，近年來國人赴韓國旅遊日益增多。（圖為首爾，達志影像／shutterstock提供）

而調製拌飯的模樣也以B-Boy、雜技、武術等來展開連動的舞蹈和姿勢，讓人在一場表演中能欣賞到多元的內容，從手和耳朵再到嘴巴，用盡全身的力量來感受真摯的五官滿足，再再感受到「拌飯」是全球化時代融合及象徵世界協調的代表性食物。

每個整點不但有可愛的韓國大頭娃娃表演K-POP舞蹈，也將有不同的旅遊主題介紹，例如韓劇韓綜拍攝最夯景點的京畿道、有著未受汙染山海美景的全羅南道、美麗之島之稱的濟州、集結釜山、大邱、蔚山、慶尚南北道的嶺南圈、或是航空公司、旅行社達人分享等等，希望能讓台灣民眾們更了解韓國的多樣化。

(中時電子報)