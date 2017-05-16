肆虐全球150國 勒索病毒來源直指北韓官方？
據路透社（Reuters）報導，以「WannaCry」病毒襲捲全球150多國、造成超過30萬台電腦陣亡的網路攻擊行動，在兩大防毒軟體實驗室- 賽門鐵克（Symantec）與卡巴斯基（Kaspersky Lab）的追查下，赫然發現在「WannaCry」病毒中的部份編碼代號，源自於知名的駭客集團Lazarus，而這個集團，全球專家多半認為，背後的操盤手就是北韓政府。雖然兩大實驗室都認為，雖然還仍無法直接證明北韓的涉入，但由於電腦病毒擴散太快、變異速度也極快，要想破解或找出其核心仍需要一段時間。
被外界認為是使用美國國家安全局（National Security Agency）內部工具，橫掃全球150多國的網路攻擊，向微軟（Microsoft）的Windows系統釋出勒索病毒「WannaCry」，讓使用者必須向駭客以比特幣（Bitcoin）支付一定金額的「贖金」，才能拿回電腦的使用權限。根據防毒軟體公司Avast統計，遭受到攻擊最嚴重地區包含俄羅斯、台灣、烏克蘭與印度。病毒散播的速度，更隨著消息在全球曝光後愈來愈快，曾創下每小時9千台電腦中毒的可怕紀錄。
曾有一名英國的資訊工程師馬可斯（Marcus Hutchins）以極便宜的「贖金」，曾一度破解病毒，並免費提供給許多受害的網友使用，被外媒稱為英雄，但不久之後駭客以「WannaCry 2.0」更新版本，讓破解工具再次失效。對此，路透社記者以此報導詢問英美兩國的安全部門負責人，兩國安全部門都表示，現階段仍未找到關鍵證據，但作為主要嫌疑人，他們將不會輕易將北韓移出可疑名單。
(中時電子報)
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