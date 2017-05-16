心情差就暴飲暴食？其實是他們害的...

心情差就暴飲暴食，誰害的？ (達志影像/shutterstock提供)

不少人心情差的時候都會大吃大喝、暴飲暴食，雖然自知這個發洩管道不妥，無奈當下就是想這麼做才能一吐怨氣，不過其實這個壞習慣，很有可能是你爸媽害你從小就養成的？

英國及挪威的專家們，在追蹤了801名挪威兒童後發現，那些心情差就大吃的兒童，其父母通常在幼年都會以好吃食物來哄騙、安慰他們，而這也造成了惡性循環，情緒性餵養引發情緒性進食。

所以當這些孩子長大後，就有更大的機率靠暴飲暴食來撫慰情緒，因為對他們來說，食物跟悲傷是連結在一起的，而更壞的情況是，他們或許也會開始將不健康的食物，和特定情緒聯繫在一起。

因此專家也建議，可以多用如外出遊玩、鉛筆、貼紙等學校用品，或同意孩子和朋友玩或過夜等獎勵方式，代替食物獎勵。

(中時電子報)