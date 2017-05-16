拚澎湃 飯店高檔裹蒸粽「果真重」

神旺飯店〈松茸極品四寶粽〉，料豐味美，吃得到整粒鮑魚、上選刺參、豐潤花膠、以及鮮香瑤柱等多種豪華海味。（圖／神旺大飯店）

台北萬豪酒店〈鮑魚八寶福袋粽〉，標榜米飯軟而不爛、黏而不糊，內有超過8種以上珍貴食材，彼此的風味相融入味。（圖／台北萬豪酒店）

搶攻高檔送禮商機，台北國賓飯店今年以高檔食材入粽，推出〈舒肥和牛粽〉（上）和〈金牌花膠粽〉兩款頂級肉粽。（圖／台北國賓飯店）

王朝大酒店〈花雕龍鳳霸王粽〉，標榜嚴選除刺龍膽石斑魚，多汁的雞肉淋上花雕酒長製作而成。（圖／王朝大酒店提供）

／台北王朝大酒店推出2公斤的雙霸粽，口味獨特內餡豐富。（圖／王朝大酒店提供）

「我食此不盡，可四片破之，剩餘權當晚食」，這是古代《南齊書》中記載，皇帝吃了巨無霸級的〈廣蒸粽〉 後的「心得感想」。

又稱〈裹蒸粽〉的〈廣蒸粽〉，源於以出產端硯而聞名的中國廣東肇慶，因內餡用料豐美 級，加上體積壯碩巨大，一顆常常就可以「抵一頓飯」，或同時供4至6人共食。所以每至端午節，五星級觀光飯店幾乎都會推出〈裹蒸粽〉，以「高檔頂級兼體面」搶攻送禮商機。

今年，包括台北萬豪酒店與西華飯店、台北神旺飯店、王朝大酒店，以及台北國賓大飯店等，都以〈裹蒸粽〉為概念由主廚設計推出了「超澎湃」的巨無霸級大粽子。業者除標榜各以珍稀食材入粽，最大的特色是：它們都真的都很重！

今年台北五星級觀光飯店單顆售價最貴的粽子是台北萬豪酒店，以及姐妹飯店西華飯店推出的〈鮑魚八寶福袋粽〉，此豪華巨粽每顆售價2000元，重量達850克，相當於4顆三角粽。由於雲南彝族有「五月端午吃豬肚」的習俗，老家就在廣東肇慶的主廚高鋼輝結合家鄉味，嚴選台灣黑毛豬豬肚洗淨，以蔥、薑、紹紹興酒醃漬入味；內餡則是將糯米飯加入爆香廣東肝腸、臘腸、蝦米、花菇、紅蔥酥等配料，以蠔油與高湯佐味後，再把南非活鮑魚、瑤柱、火腿、鮮菇、栗子、鹹蛋等內餡一同填入豬肚中油炸，接著外層包覆清香竹葉及荷葉，用上湯蒸煮而成。 標榜粽內米飯軟而不爛、黏而不糊，還結合8種以上珍貴食材，彼此的風味相融入味。

台北神旺大飯店去年推出〈極品海味裹蒸粽〉，一顆1580元也有不錯成績，今年再向上攻頂推出豪華〈松茸極品四寶粽〉，單顆售價1680元、可供4人食用。個頭飽滿碩大的廣式裹蒸粽，一樣有著以招牌老滷浸泡入味的糯米，並拌入適當比例綠豆仁，粽體嚼感更富層次。內餡則吃得到整粒鮑魚、上選刺參、豐潤花膠、以及鮮香瑤柱等多種豪華海味，並選同樣矜貴的松茸取代魚翅，更符合環保潮流。

神旺此〈松茸極品四寶粽〉內的飲料都分別精心烹調，鮑魚先悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮至軟嫩入味，而爽嫩脆口的刺參，則耗時5天泡發，再以高湯、蠔油扣燉入味。花膠也是先以上湯扣燉久時，再一同入餡。粽米用的是富口感、黏性佳的長糯米，浸泡一晚後蒸熟，另再加入綠豆仁增添口感與豆香，佐以油潤鹹蛋黃、潮州菜脯碎、金鉤蝦、栗子、及紅蔥酥，再以香氣特殊的麻竹葉與荷葉雙層包裹，蒸上2.5小時，米粒浸潤於餡料的鮮甜美味中，故能品嚐滿口奢華，並帶有2種粽葉香氣。

台北國賓飯店新口味〈金牌花膠粽〉每個要價1600元，標榜精選口感Q彈的鱈魚肚及膠質豐厚爽脆的肚公兩款廣肚，另外將肝、臘腸經過爆香逼出油脂後與生舊糯米拌炒，舊米本身含水量較低，拌炒過程吸飽醬汁水份依然能保有Q度，層層粽葉緊緊包裹著口感一致的海陸珍味，所有頂級鮮味全被米飯吸收，香軟糯米飄逸淡淡荷葉清香，完全吸收肝、臘腸的鹹香精華。

台北國賓另一款〈舒肥和牛粽〉每顆1200元，結合中西合璧創意手法，將澳洲和牛臉頰肉以攝氏69度低溫烹調9小時後，再入中式滷汁浸泡一晚，再將長糯米蒸熟拌甘醇鮑汁、干貝與調味料，與軟嫩入味的4塊和牛臉頰肉、香菇、花菇以荷葉包裹，選用頂級食材真材實料包裹總重達750克，入口噴香柔嫩。

為提供「重量級」選擇，台北王朝大酒店今年推出每顆重達2公斤的王朝雙霸粽搶攻送禮市場，強調內餡豐富，外型霸氣展現端午送禮的大方與豪邁，特製的〈花雕龍鳳霸王粽〉及〈極品滿漢霸王粽〉兩款裹蒸粽，每顆要價1280元、是一般粽子9倍大，適合6至9人共享，飯店並標榜主廚將餡料平均分佈在粽內，不管怎麼分，都能吃到粽子的內餡精華。

王朝的〈花雕龍鳳霸王粽，是選用台灣在地龍膽石斑魚，搭配以花雕酒醃製後的雞肉，醬汁完全滲透米飯、臘腸等餡料後，再放入荷葉包裹蒸煮，待熟透後翻開荷葉，濃郁酒香撲鼻。而〈極品滿漢霸王粽〉則是將把各式節慶最受歡迎的佛跳牆湯品，將其精華食材如干貝、雞肉、豬肚、豬腳、蹄筋等餡料，以及熬煮後的湯頭一同放入荷葉中，將其蒸煮長達2小時，讓米飯完全鎖住主廚特製醬汁與餡料精髓，號稱料豐味美。

(工商)