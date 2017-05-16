5月16日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●秀場天王豬哥亮癌逝 愛女一路哭回台灣

豬哥亮40年的演藝人生15日正式落幕！他因大腸癌末期入住台大醫院多時，昨因癌細胞轉移腹腔、肺臟、肝臟，併發肝衰竭，於清晨5時8分在睡夢中去世，享壽70歲。面對罹癌，他因獲女兒謝金燕與前妻原諒而勇氣十足，雖不敵病魔，但大兒子謝順福說，「父親戰到最後一刻，光榮離開！」

●習近平：一帶一路將成常態論壇

大陸首度主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇昨日落幕，大陸國家主席習近平於會後宣布，將於2019年舉辦第二屆，這意味著沿線有26個國家與地區的一帶一路倡議，將形成類似20國集團(G20)的國際合作常態論壇，在美國走向孤立主義之際，大陸一肩挑起支持全球化、自由貿易與區域整合的重責大任。

●中越公報 封殺蔡政府新南向

大陸和越南利用一帶一路論壇期間，簽署聯合公報。內容明載越南堅定奉行一中原則、支持兩岸統一與堅決反台獨。大陸涉台人士與學者指出，越南是台灣在東南亞主要投資國，更是蔡政府新南向政策主要目標，聯合公報就是全面封殺新南向與台灣國際空間的起始。

《蘋果日報》焦點要聞

●獸父性侵繼女 4年61次

新北市一名獸父二○一二年起，和妻子、十四歲繼女同住，他多次趁妻子不在家，闖進少女房間猥褻、性侵少女，少女為讓家庭圓滿裝睡不敢反抗，後來少女受不了淫辱搬走，豈料獸父竟到校門口堵她，持偷拍的性愛影片要脅po網，還稱「人家會不停轉載，像李宗瑞……」，藉此性侵少女近四年。新北地院認定獸父共猥褻少女四次、性侵六十一次，依強制性交等罪重判色繼父十七年十月。

●討公道 林奕含父委任律師

才女作家林奕含自縊身亡，十二日告別式落幕後，司法攻防接著上演。台南地檢署專案小組本周將傳喚林奕含父母到案說明案情，釐清林女死因是否與補教名師陳星（本名陳國星）有關，南檢證實昨天並無傳喚林父林炳煌，但強調有關傳喚時間與偵訊內容，基於偵查不公開與尊重家屬，不會再對外說明，林父已全力蒐集相關資料，並委託律師，為女兒討公道。

●潑水撒錢中 前瞻初審通過

「前瞻基礎建設計劃特別條例」草案初審過關。在民進黨召委邱議瑩強勢主導及綠委人數優勢下，十一條條文昨全數宣讀完畢，經委會決議送交院會協商，吵了近一個月的前瞻條例，正式送出委員會。經濟民主連合等多個公民團體，昨在立院外撒冥紙，痛批這是台灣民主沉淪的一天，無法接受這種「坦克車」輾過式審查。

《聯合報》焦點要聞

●豬價居高不下關鍵 黑心疫苗讓豬長不大

端午將至，豬價飆到每公斤近八十元，農委會指受氣候炎熱、育成率低等影響，但有豬農向本報透露，近年豬死亡率升高、育成率低，與不肖業者販售摻水稀釋的黑心環狀疫苗有關。農委會證實確有黑心疫苗流竄，雲林地檢署已循線逮捕王姓和沈姓藥商。

●考招變革 學測招生最多採計4科

十二年國教課綱延後至108學年度上路，大學考招新制連動順延。大學招聯會昨開會討論配套措施，決議從108學年起，將學習歷程將納入一階審查，由資訊類校系優先限額試辦，學測參採考科數則從108學年度起，由5科改為4科。

●勒索病毒攻擊 微軟批美囤積網路武器

微軟公司十四日警告，「WannaCry（想哭）」勒索病毒是駭客利用從美國國家安全局竊取的微軟「視窗」作業系統安全漏洞，這次攻擊是對全球政府發出的「一記警鐘」，各國政府不應再「囤積」軟體的安全漏洞作為武器，而是應向廠商回報。

《自由時報》焦點要聞

●自爆4歲遭誘姦… 女官員盼為更多被害人打氣

高雄市秘書處長陳瓊華在母親節當天，於臉書自爆四歲時，遭「伯公」拿糖果餅乾引誘，「做了他想做的事」；小一時，還被另兩位「青春期的大哥哥，做了他們想做的事」。她在臉書表示，一直以為誘奸（應為誘姦）只出現在沒人多聞問的鄉野，大日頭下、沒人多關照的稚嫩生命…，一切都無聲而逝，過程有多少繆（謬）誤、不解甚至自責，就埋著、就放下。

●蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境

蔡英文總統執政將在廿日屆滿週年，面臨內外交迫的壓力。檢視一年來的執政歷程，對內，一例一休爭議未歇、前瞻建設遭到杯葛、年金改革尚未完成、司法改革一波三折；對外，國際空間被中國壓縮，今年未獲世衛大會（ＷＨＡ）邀請函，讓「維持現狀」的兩岸政策面臨挑戰。施政不順、民調低迷，正是蔡當前的困境。

●邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程

世界衛生大會（ＷＨＡ）倒數計時，外交部昨公布，友邦已向世衛組織（ＷＨＯ）提案，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ」列入大會議程。據了解，我方經上週五和ＷＨＯ當面確認今年「百分百不會受到邀請」，因此洽請友邦提案，但不追求票決。盼藉提案表態我政府重視健康人權，絕不放棄參與；同時也因正式提案須經討論，可實質讓所有會員國了解台灣不該被排除在外。

※編按：為顧及內容多元性，不同報之相同報導未重複列出

(中時電子報)