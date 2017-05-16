NBA》里歐納德G2掛傷兵 馬刺空門大露

馬刺隊里歐納德左腳踝受傷，將缺席西區決賽第2戰。(美聯社資料照)

西區決賽剛開打，馬刺就有大麻煩，主將里歐納德首戰傷退後，已經確定第2戰不會上場。總教練帕波維奇補充，里歐納德左腳踝扭傷，正接受核磁共振檢查。馬刺首戰丟掉25分領先，與里歐納德的傷退有直接關係，他退場時馬刺領先23分，之後勇士在剩餘的比賽打出58-33的大逆轉。

里歐納德在對戰火箭第5戰時也曾傷退，還缺席第6戰，不過火箭一哥哈登決戰時刻表現失常，馬刺最後還是贏得系列賽。里歐納德兩度獲得聯盟最佳防守球員，是球隊攻防的樞紐，他首戰對勇士上場24分鐘就轟下26分。反觀勇士雖然傷了伊戈達拉，但是4巨頭完好無缺，馬刺接下來必然陷入苦戰。

勇士中鋒帕楚利亞在里歐納德跳投出手後向前跨步，害里歐納德落地時踩到帕楚利亞的腳而受傷。里歐納德當時已經是後仰跳投，和帕楚利亞有兩步的距離，因此馬刺總教練帕波維奇指責帕楚利亞是惡意跨步阻擋。

(中時電子報)