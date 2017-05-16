甜嘴蜜舌挑逗味蕾 飯店創意甜粽看這裡

香格里拉台北遠東國際大飯店的〈紫米奶黃粽〉，奶黃餡是用全蛋、鮮奶和奶油製作，濃郁香甜。（圖／台北遠東大飯店）

台北寒舍艾美酒店今年推出的〈蜜香抹茶流沙粽〉，粽米則集結綿密紮實的十勝紅豆、天然椰糖及消暑解膩的綠豆仁等，口味甜而不膩。（圖／寒舍艾美酒店）

台北福華〈Q粽禮盒〉，內有荔枝玫瑰、黑糖夏威夷果仁、抹茶黑豆，以及百香芒果等不同口味冰粽，每顆80元。（圖／台北福華飯店）

台北花園大酒店的〈南洋椰糖粽〉，是市場過去少見的南洋風味甜粽。（圖／台北花園大酒店）

麗緻餐飲今年推出的〈一口粽禮盒〉中，最特別的是天香樓主廚設計的〈酒釀湯圓粽〉。（圖／麗緻餐旅集團）

維多麗亞酒店今年推出兩款甜粽，一是〈五穀芋香南瓜粽〉，另一則是〈阿薩姆地瓜栗子粽〉。（圖／維多麗亞酒店）

因為加了蔓越莓，台北君悅今年推出的〈 蔓越莓豆沙粽〉，口味甜酸交織不會膩口。（圖／台北君悅酒店）

西華飯店〈紫米流沙粽〉的內餡用料豐富，桂圓並用白蘭地酒浸漬。（圖／台北西華飯店）

粽子也會「流沙」，酒釀湯圓或栗子南瓜也都可以入粽餡，今年五星級觀光飯店的甜粽選擇多，廚師的創意更多。為了展現星級飯店的廚藝，並爭取嗜甜一族消費者青睞，包括香格里拉台北遠東國際大飯店、寒舍艾美酒店、西華飯店、亞都麗緻大飯店、台北福華大飯店、維多麗亞酒店，以及台北花園大酒店與天成大飯店，今年端午都由館內廚師研發設計了有別傳統的甜味粽以廣招徠。

傳統甜粽，指的多是又稱「粳粽」的客家「鹼粽」，粽內不包餡，冰鎮後可以沾了砂糖、蜂蜜吃。如今前述飯店推出的甜味粽，除以不同食材入餡以達甜嘴蜜舌目的，連粽子外層也不再僅有糯米而已，喜歡甜食的朋友甚至可以將這些甜粽配茶或咖啡，當下午茶的甜點吃。。

香格里拉台北遠東國際大飯店的今年推出的〈紫米奶黃粽〉，每顆138元，廚師研發用全蛋、鮮奶和奶油製作的濃郁奶黃入餡。外層的紫米浸泡6小時後以3:1的黃金比例混入浸泡2小時的長糯米，再以糖與沙拉油熟蒸40分鐘，有點甜又不會太甜，可以當午茶點心享用。

在蒸騰熱氣中剝開即見抹茶內餡汩汩漫出的〈蜜香抹茶流沙粽〉，寒舍艾美酒店〈寒舍食譜〉主廚團隊以近年港澳蔚為風潮的流沙包為概念，以抹茶流沙內餡，再將流沙內餡手工包裹入Q彈麻糬中，粽米則集結綿密紮實的十勝紅豆、天然椰糖及消暑解膩的綠豆仁等，精製成豐富巧緻的三角粽。甜而不膩的清香滋味在舌尖上曼妙迴盪，尾韻伴隨著醇厚茶香。

西華飯店也有流沙的〈合流沙紫米粽〉，米與長糯米蒸煮拌勻，加入香醇白蘭地酒漬桂圓、糖煮百合及蜜漬蓮子，中間填入香濃椰漿與綠豆沙製成之細滑流沙蒸煮而成。清甜不膩口，每顆380元。

台北君悅酒店的〈蔓越莓豆沙粽〉，2入620元，是將紫米與長糯米按比例調配加入蔓越莓汁、蔓越莓醬與烏豆沙，口感彈牙，酸中帶甜，讓人齒頰留香。

針對單身和小家庭，台北亞都麗緻大飯店除推出有〈紫米桂圓粽〉和〈芙蓉紅豆粽〉等甜粽，天香樓行政主廚楊光宗今年特別設計「一口粽」，將天香樓招牌甜品「酒釀甜湯圓」入粽，精潤圓糯米包入完整的芝麻流沙湯圓，再加入酒釀、橘瓣及桂花蒸煮，酒釀香氣四溢，口感軟中帶Ｑ、酸香帶甜，呈現清新淡雅風味。另外搭配西式醬料與食材的松露粽及台灣人習慣的鮮肉粽口味，組合成端午限量禮盒，售價980元，於台北亞都麗緻大飯店麗緻坊限定販售，份量小巧精緻、品項富變化性。

外皮冰涼Q感的冰粽，一直是台北福華彩虹座獨賣的招牌粽款。今年主廚採用荔枝玫瑰、抹茶黑豆、黑糖夏威夷果仁、百香芒果等食材創意搭配，無香精不添色素，是端午應景樂甜粽。其中抹茶採用鹿兒島的有機抹茶，風味上較一般烘焙使用的靜岡抹茶更溫和，消費者的接受度更高。內包的奶餡，結合法國鮮奶油與瑞士格斯粉，口感香醇濃郁。

福華冰粽的皮是用葛粉和果醬製作，它和奶餡容易凝固轉硬，因此必須維持在攝氏20度的製作環境，對於師傅來說，等於是與「溫度」及「速度」賽跑的挑戰。由荔枝玫瑰、黑糖夏威夷果仁、抹茶黑豆、百香芒果各2顆組合的〈福華Q粽〉福盒580元，單品每顆均80元。

台北天成大飯店也推出香甜的〈水晶紅豆粽〉，採用晶瑩剔透水晶外皮，口感軟Q有嚼勁，融入柔滑的麥芽糖及綿密的紅豆餡，吃起來清新爽口，精緻小巧份量適中無負擔，專為喜愛淺嚐甜粽的女性族群打造，兩顆售價98元。

台北花園大酒店的〈南洋椰糖甜粽〉每顆88元，是市場首見的南洋口味甜粽。製作時廚師將糖、鹽蒸煮30分鐘，香濃椰漿作為提味的來源，內餡融入椰漿、椰子粉、棕梠糖、黑糖、斑蘭葉、奶油、鹽完美融合，最後清新淡雅的香蕉葉觸動著味蕾，微甜不膩口，餘韻在口中繚繞，別具一番甜蜜。

大直維多麗亞酒店今年有兩款創意甜粽，〈五穀芋香南瓜粽〉是用紫米、燕麥、小米、糙米、麥片等五穀 ，包入以椰奶增香的大甲芋泥、切塊的日本有機南瓜一同蒸煮作餡。〈阿薩姆地瓜栗子粽〉是以阿薩姆紅茶將有機紫米與圓糯米浸泡後，讓阿薩姆紅茶的特殊茶香能完全進入米粒之中，再將有機栗子與台灣本土地瓜拌入，可立即感受到淡淡的阿薩姆紅茶香氣在口中蔓延，清新淡雅的風味，非常獨特。

(工商)