時力罵藍委 李明賢酸：只會賣力當執政黨附隨組織
立法院15日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突。時代力量立委徐永明嗆藍委根本在亂打亂鬧、無腦杯葛，作賤立法委員一職，「下次只能脫褲子搏版面」，身為在野黨，要走跟國民黨完全不一樣的路。國民黨文傳會副主委李明賢認為民進黨若不禮讓，時力立委選舉可以拿下幾席？一個只能仰賴執政黨「恩賜」的政黨，會認真監督執政黨才有鬼！李痛批「只會賣力當執政黨的附隨組織，時力已經把一個政黨該有的格調輸光光。」。
徐永明批對於國會改革一敗塗地的狀態，最該負責的國民黨竟表示這樣「杯葛前瞻很成功」假如國民黨認為這樣灑水、撒紙，像在做法事一樣杯葛委員會，就算成功，那實在叫人無言。倒不如把付國民黨的薪水，轉給大學生或研究生寫幾份報告，都比國民黨無腦杯葛還有意義。看來腦子在國民黨身上大概只是裝飾品，當人民好騙。
李明賢則認為想一想看看，民進黨若不禮讓的話，時力立委選舉可以拿下幾席？一個只能仰賴執政黨「恩賜」的政黨，會認真監督執政黨才有鬼！對了，被視為執政黨附隨組織，時力若不認真批判國民黨，也算有虧「職責」，大老闆會生氣的！畢竟，下次選舉還是得看民進黨的臉色、仰人家鼻息，倘若民進黨不禮讓，時力的空間又在哪？只會賣力當執政黨的附隨組織，時力已經把一個政黨該有的格調輸光光。唉，海水退潮，才知道誰沒穿褲子。
(中時電子報)
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