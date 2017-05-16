勒索病毒來自俄國？ 普丁：美國幹的

俄國總統普丁。（圖／美聯社）

勒索病毒WannaCry這幾日在全球肆虐，逾百國受害，甚至已出現變種，全球電腦用戶無不人心惶惶。俄羅斯總統普丁昨（15）日澄清，俄國和這次攻擊並無關聯，更引述微軟說法，稱病毒是來自美國國家安全局（National Security Agency，簡稱NSA）。

據《中央社》報導，俄羅斯總統普丁表示，俄國和這次的病毒攻擊毫無瓜葛，「這些威脅的來源，就像微軟高層所說，是來自美國的情報機構。」由於過去發生網路攻擊時，美國經常指控這些攻擊是俄羅斯發起，普丁因此出面澄清，也要求召開緊急會議反擊駭客。

釋出病毒的駭客組織聲稱，漏洞情報是從美國國安局竊取，微軟總裁史密斯（Brad Smith）14日在微軟部落格上批評國安局，指出國安局囤積微軟系統安全漏洞的情報，才會被不法之徒所用，「我們看到，中央情報局（Central Intelligence Agency，簡稱CIA）所儲存的軟體安全漏洞已經出現在維基解密（WikiLeaks）網站上，現在竊取自國安局的外洩資料也影響了全球用戶。」他認為，各國政府應將此次網攻視為一記警鐘，應該比照實體武器的管理，監控網路漏洞的保存及流向。

據悉，美國總統川普已下令召開緊急會議，聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，簡稱FBI）與國安局對駭客身分已展開調查。

(中時電子報)