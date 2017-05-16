「昨晚還到我夢裡」 陳亞蘭慟夢醒聞豬哥亮噩耗

陳亞蘭至今仍讓相信豬哥亮病逝消息。(圖/本報系資料照)

「知名歌仔戲藝人」陳亞蘭，昔日曾與豬哥亮搭檔主持中視《萬秀豬王》、華視《天王豬哥秀》，兩人絕佳默契創下高收視率，不過昨早得知豬哥亮罹癌病逝消息後哀痛不已，在臉書寫道「不敢相信，到現在腦袋還是一片空白」，心情看來尚未平復。

陳亞蘭透露豬哥亮病逝前一晚，還夢到他來到夢中，夢裡的豬哥亮依舊頂著招牌麥克風主持節目，收工後還與豬哥亮和謝金晶父女開心聊天，未料此時被經紀人打來的電話聲吵醒，由於當時才早上8點多，也讓她直覺「一定有事」，果不其然就得知豬哥亮病逝消息，讓她難過表示「不願相信這是真的」。

陳亞蘭臉書發文憶豬哥亮。(圖/陳亞蘭臉書)

豬哥亮在眾人眼中是一代巨星，但對陳亞蘭而言是個「面面俱到」的大哥，就是與生俱來要吃這行飯的人，回憶昔日與他合作的經驗，在節目上總是不按牌理出牌，自己隨時要做好接招準備，此外豬哥亮只要能為節目帶來效果，無論什麼樣的玩笑都禁得起開，此外他也相當照顧周遭共事的人，只要一起工作就會被視為搭同一條船的人，總是有福同享，但若是有難，他會想辦法自己扛。

對陳亞蘭而言，豬哥亮是無人可取代的奇蹟、天王級的人物，相信他不會浪費天份，絕對在另一個國度掛起胸前麥克風登場，因為昨晚的夢已經驗證他叱吒舞台談笑著、談笑著，最後也不忘向豬哥亮說出最後一句「我愛你」。

(中時電子報)