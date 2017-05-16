前晚夢見躺擔架 楊繡惠早預言豬哥亮過世？
秀場天王豬哥亮15日清晨在睡夢中過世，傳奇人生畫下句點，不少圈內藝人都在臉書悼念，楊繡惠也在《54新觀點》自爆，前一晚才夢到豬大哥，下一秒就接到電話傳來噩耗，讓她菲常心痛。
楊繡惠透露，夢中她和豬哥亮聊天，她還抱怨他都不給人探視，豬哥亮就抱抱她說有收到大家的關心，她進一步詢問之後要如何聯絡他，對方拉著他說要去辦電話，她還記得電話號碼，但不願透露，怕有人會去簽賭，似乎是來報明牌的。
聊到一半豬哥亮忽然很喘，才問他是不是不舒服，下一秒他就躺在擔架上，本來胖胖的變成臉頰消瘦，穿著白色衣服和白襪子，但沒穿鞋子，楊繡惠趕緊幫他脫下，發現腳上都有傷口，後來她就接到電話，告訴她豬哥亮死訊，讓她完全無法接受，一口氣呼不上來，心臟也很痛。
她哽咽說夢真的很真實，她不忍心豬哥亮夢裡還「帶著傷痛」，不過這似乎也是預言到對方可能要發生什麼事情，她也難過說：「豬大哥感謝你的提攜，一路好走」。
(中時電子報)
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