22歲英國青年阻勒索病毒蔓延 企業搶挖角
勒索病毒WannaCry席捲全球，一名22歲英國青年賀勤茲（Marcus Hutchins）花了8英鎊（約新台幣320元）買下該網站想追蹤病毒源頭，意外阻止勒索軟體蔓延，讓全球10萬多台電腦免遭勒索病毒感染。他的身分曝光後，已有其他業者慕名要挖角這名英雄。
據《每日郵報》報導，賀勤茲日從勒索病毒爆發後，用網路化名「惡意程式科技人」（MalwareTech）與勒索病毒搏鬥72小時，3天僅睡5小時。賀勤茲在過程中意外發現其中的「銷毀開關」，他發現相關網址後，用了8英鎊（約新台幣320元）註冊網域。他知道這樣做通常可以追蹤到病毒，但完全沒料到能阻止勒索軟體蔓延。
報導指出，這名英國青年因為高中因為成績出問題，沒上大學。高中畢業後拿到美國電腦安全公司Kryptos Logic英國分公司的工作機會。
賀勤茲阻止勒索病毒肆虐全球，他的公司為了獎勵他，免費招待他到洛杉磯玩，但他擔心會引來駭客攻擊，行事相當低調。賀勤茲說駭客恐怕很快就會查到他的身分，「若他們知道我住哪裡，可能什麼事都做得出來。」
賀勤茲一夕間聲名大噪，工作邀約如雪片般飛來，不過賀勤茲表示，他想繼續待在Kryptos Logic，暫時沒有轉職打算。賀勤茲將和英國政府合作研究如何避免第二波攻擊。
(中時電子報)
文章來源：EXCLUSIVE: Hero surfer who beat the virus that wreaked havoc across the globe reveals he is working with spooks to thwart a ZOMBIE cyber attack today and fears for his safety but has been inundated with job offers
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