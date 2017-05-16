打趴燃油車！Gogoro平價版拚5萬有找
燃油機車要注意了，Gogoro又有新品將宣布上市，市場盛傳這次要推出價格超殺的平價版，定價新台幣7萬元左右，扣除政府補助後，力拚5萬有找，價格打趴目前市面上一堆125c.c.的燃油機車。
Gogoro日前發出邀請函，確定將在5月25日舉行新品發表會。中央社報導，事實上，經濟部工業局4月份就透露Gogoro將在5月推出定價7萬元左右的新車款。
除了馬達的性能和智慧化程度將維持不變外，車架不再採用鋁合金、車胎也用一般輪胎，藉以壓低造車成本。
由於目前中央、地方針對電動機車都有補助，中央部分，經濟部工業局加上二行程機車報廢環保署補助，最高達17000元；各地方政府也有不同金額的加碼補助，目前以雲林縣最高，與中央相同最高補助17000元，加起來等於有高達34000元的補助。
目前市面上125cc燃油機車至少要價6萬元以上，部分車款甚至售價超過7萬元，若電動機車車價低於燃油機車，原本機車族可能出現換車潮。
不過這個消息傳出後，網友反應不一，有人表示價格吸引人又環保，會想換車；但也有人指出，月租費、維修費、電池交換站等問題沒解決，很難贏過傳統燃油車；更有網友指出，在5月報稅季，看到政府拿自己剛繳的「血汗錢」去補助「精品」，真的很不爽。
(中時電子報)
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