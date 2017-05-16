轉學貴族私校 川普幼子拜倫將隨母搬入白宮

川普最小的兒子拜倫，即將於秋季從紐約轉學至馬里蘭州，並隨母親搬入白宮。（圖/美聯社）

據彭博社（Bloomberg）報導，現役的美國第一家庭分居紐約和華府兩地，所衍生的龐大開銷與人力負擔，不僅讓地方首長對此大力抨擊，也讓外界和國會對於預算有所微詞。故總統川普（Donald Trump）日前表示，現隨著母親梅蘭妮亞（）仍居住於紐約市的幼子拜倫（Barron Trump），即將於今年秋季轉學至馬里蘭州貴族私校- 聖安德魯寄宿中學（St. Andrew's Episcopal School），和母親一同搬入白宮（White House）居住，也讓從就職典禮後，一直處於「分居」狀態的川普家庭將重回一個屋簷之下。

拜倫所讀的，是每年學費至少要4萬美元（約120.1萬台幣）的聖安德魯中學，創立於1978年，屬於小班制教學，從學前教育至12年級，總學生僅580人。第一夫人梅蘭妮亞日前受訪時表示，她之所以選擇這間學校，主要是看中他們的核心價值，以及在教學、學生學習和生活上的嚴格要求，更重要的是往後進入名校的高錄取率，都讓她感到很放心。對於媒體的追問，聖安德魯中學僅透過簡單聲明稿表示，為保護學生隱私，他們不會做出更多的評論或聲明。

美國第一家庭在白宮露台：（從左至右）拜倫、梅蘭妮亞和川普。（圖/美聯社）

勝選記者會上，川普（圖左）帶著幼子拜倫（圖中）和妻子梅蘭妮亞（圖右）出席。（圖/美聯社）

川普家的選擇，也打破了多年來總統學齡子女的選擇慣例，過往入主白宮的第一家庭，如有學齡子女跟隨，都會選擇進入華府的貴格會（Quaker）明星私校席德威友誼學校（Sidwell Friends）就讀，包含歐巴馬（Barack Obama）2個女兒瑪麗亞（Malia Obama）和娜塔莎（Sasha Obama）、柯林頓（Bill Clinton）獨生女雀兒喜（Chelsea Clinton）、尼克森（Richard M. Nixon）長女翠莎·尼克森·考克斯（Patricia "Tricia" Nixon Cox）和前任副總總拜登（Joe Biden）的孫子等都是該校的明星校友。

(中時電子報)