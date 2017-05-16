台灣觀光革命 飯店帶老外去釣蝦！

晶華酒店推出「麗晶學苑」活動，要透過旗袍體驗，讓世界各國旅客看見台灣服飾文化之美。（晶華酒店提供）

晶華酒店推出「麗晶學苑」活動，透過近錄音室體驗錄歌，讓國際旅客看見台灣在華人音樂文化上的地位。（晶華酒店提供）

晶華酒店推出「麗晶學苑」活動，要帶旅客去釣蝦，體驗台灣人的庶民生活。（晶華酒店提供）

晶華酒店推出「麗晶學苑」活動，要透過廟宇參觀，讓世界各國旅客深入看見台灣信仰與建築之美。（晶華酒店提供）

台北晶華酒店打算推出全新活動，要帶房客老外去釣蝦、逛大稻埕、走廟宇，甚至讓他們體驗穿旗袍，到錄音室當一日歌手，或是進廚房學做鳳梨澄沙奶皇酥。聽起來很有趣，但有趣的背後，其實是一場革命。這場革命，會讓飯店打破過往只是提供旅客住宿或用餐的角色，進一步成為地生活文化與觀光旅客間的橋樑。一旦這個橋樑搭起來，台灣觀光，將有全新面貌！

就像泰國旅遊這些年風行的，不再是騎大象、被按摩，而是提供環境讓旅客學做泰式料理、學泰式按摩，甚至練習泰拳、學習當馴象師，整個旅遊不再只是嘻嘻鬧鬧吃吃喝喝，而是真的看到文化、學到知識，那才是一種讓人難忘的生命經驗。

晶華酒店要做的，就是這樣的事！而且比泰國更多樣，更有趣！整個計畫正式名稱是「麗晶學苑Regent Academy」，初期規劃10款不同體驗行程。包含故宮食藝之旅、茶與食的對話、五星廚房、香榭麗舍的味道、我是歌手、釣蝦之樂樂無窮、一起旗袍吧、漫步台北表參道、盧貝松的大稻埕，以及廟宇巡禮等等。每場活動從數小時到2天1夜，從台幣600元到11000元不等。

都是非常有趣的活動，例如「我是歌手」是邀請在晶華酒店中庭駐唱多年的音樂老師，帶領遊客前往多位歌壇巨星專用的錄音室，從基本教唱開始、到最後可以陪同錄完一整首歌曲，並讓旅客把這張自己的單曲CD帶回去，還有機會在酒店中庭與駐唱歌手一同高歌。整個活動過程除了有趣，更展現了台灣是孕育且主導華人流行音樂發展的重鎮印象，讓大家透過活動看見台灣音樂之美。

又如「一起旗袍吧！」是安排遊客前台南晶英酒店住一晚，然後就像到日本京都穿和服逛街一樣，只是場景換成旗袍與台南老街道，並提供盤髮服務且邀請專業攝影師幫遊客在酒店裡拍旗袍寫真，當這樣的照片被遊客自己上傳、打卡，宣傳的，已不只是客人本身的美，更是台灣服飾文化之美。

又如「五星廚房」，是由晶華酒店主廚手把手教遊客怎麼製作飯店招牌甜品「鳳梨澄沙奶皇酥」，鳳梨酥是台灣代表甜點之一，讓遊客自己動手學習怎麼做，賣的，已不只是活動歡樂與幾盒餅，而是透過這些旅客將台灣甜點文化輸出，說不定終於有一天，全球各飯店大廳賣鳳梨澄沙奶皇酥的會比賣馬卡龍的還要多。

又如茶與食的對話，讓旅客看見台灣茶之美；香榭麗舍的味道，帶旅客認識香氛世界；盧貝松的大稻埕，讓旅客隨著盧貝松的鏡頭看見台灣老街區之美；每一場活動，都有深度，都有靈魂，都是可能為台灣觀光帶來全新面貌的革命性活動。

(中時)