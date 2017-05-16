NBA》帕總批勇士傷人 遭美國鄉民打臉
馬刺里歐納德首戰跳投時踩到勇士帕楚利亞的腳而受傷，總教練帕波維奇指責帕楚利亞惡意跨步，雖然看起來很像是蓄意傷人，不過帕楚利亞高聲喊冤，而且他也沒有受到聯盟處罰，讓帕波維奇非常不滿。
美國Reddit的「鄉民」很快翻出陳年舊帳來打臉帕波維奇，這種髒活其實正是馬刺的拿手絕活。2006年，馬刺防守悍將鮑溫(Bruce Bowen)屢屢使用「無影腳」弄傷對手腳踝，引來聯盟注意，帕波維奇當年卻一力袒護鮑溫。
帕波維奇當時是這麼說的：「這種事(無影腳)很多人都做過，聯盟有處罰他們嗎？為什麼要針對鮑溫？他常常防守明星球員，如果他經常這樣幹，受傷的人應該更多才對。這些抱怨的人只是害怕鮑溫的防守而已。我告訴鮑溫他是最好的防守球員，軟弱的聯盟和外界的批評都不會改變他打球的方式。」
美媒FOX Sports評比史上打球最髒的球員，勇士卓雷蒙格林高居第2，而榜首不是別人，就是馬刺隊鮑溫。如今馬刺從「加害者」變成「受害者」，帕波維奇對勇士帕楚利亞的指責也顯得格外諷刺。
(中時電子報)
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