驚呆！昔偶像變臉出事 比蛇精男嚇人

大貫香織幾年前照片還很正常。(圖／翻攝自日網)

大貫香織近照驚人，網友都認不出。(圖／翻攝自大貫香織推特)

大貫香織年輕時外貌甜美。(圖／翻攝自日網)

日本經典偶像組合「小貓俱樂部」捧紅不少人氣女星，如工藤靜香、國生小百合、新田惠利等，其中46歲成員大貫香織，近年雖鮮少作品，但常在社群網站活躍，近日她曝光的照片卻大變臉，驚嚇程度和蛇精男有過之而無不及，引起熱議。

大貫香織當年加入「小貓俱樂部」4個月後，就以壓力太大為由退團，隨後轉朝艷星路線發展，尤其擅長演繹SM女王，最近她曝光的照片中，經常以驚悚「大眼」和「尖錐子臉」示人，和當年容貌差很大，被懷疑是整容過度所致，嚇人程度一點都不輸蛇精男。

(中時電子報)