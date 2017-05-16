為母則強 陸單親媽送腦麻兒進哈佛大學

鄒翃燕辛苦養育患有腦性麻痺的兒子丁丁。（圖摘自新華網）

雖然母親節剛過，但母親的愛從不間斷！中國湖北一位母親辛苦養育腦性麻痺的兒子，如今付出有了回報，北京大學畢業的兒子將赴美國就讀哈佛大學，之於這對母子，無疑是最好的禮物。

據《新華網》報導，29年前因一起醫療事故，造成鄒翃燕的胎兒在子宮內窒息，醫生當時告訴她，孩子縱使出生也非傻即癱，丈夫也打算放棄這個孩子，但鄒翃燕仍堅持把孩子生下來，夫妻因此離婚，擔任教師的鄒翃燕成為單親媽媽，無論多辛苦，仍努力拉拔患有重度腦性麻痺的孩子長大。

由於兒子丁丁腦運動神經受損，學習總比同齡的孩子慢好幾拍，2歲才會站、3歲才會走路、6歲才會跳，一般人認為簡單的拿筷子，丁丁經過一年多的努力才學會。在丁丁的成長路途上，鄒翃燕既是慈母也是嚴父，她白天辛苦掙錢養家，晚上帶兒子去看病，對孩子的教育也不遺餘力。不過，丁丁上學後，鄒翃燕從不給孩子輔導功課，也不要求上補習班，要兒子遇到問題先靠自己查資料，真的無法解決再向他人求助。

在鄒翃燕用心的陪伴下，2011年，丁丁從北京大學環境科學與工程學院畢業，同年進入北大國際法學院就讀。2016年3月，已工作2年的丁丁錄取哈佛大學法學院。丁丁表示，是因為媽媽不斷鼓勵，他才能一步一步走到現在，「很多家長對孩子不是溺愛成性就是缺乏耐心，但媽媽和我意見相左時，她會引經據典讓我接受她的觀點。」在丁丁眼中，媽媽是他重要的精神導師。

「我從不覺得自己偉大，我更願意把自己定義成一個為了孩子而不斷成長進步的媽媽。」提到育兒心得，鄒翃燕指出有兩點最重要：一是尊重孩子，二是家長的自我成長。她認為自己是孩子的摯友，在孩子面對重大的人生抉擇時，鄒翃燕都把丁丁視為平等的談判對手。

這個曾被醫生放棄的孩子，在母親含辛茹苦的養育下，人生將展開新的一頁，丁丁現在最大的願望是期許自己更爭氣，能早日養活自己，也讓媽媽過好一點的生活。母子情深，盡在不言中。

(中時電子報)