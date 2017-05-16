亞餐考照成績優 家長會頒獎金鼓勵
亞洲餐旅學校應屆畢業生考照成績優異，家長會長郭東蒝特別到校頒發獎勵金給考取乙級證照及4張丙級證照以上的230位證照達人，獎勵金將近三十萬，郭會長表示獎勵金年年增加越發越多，代表學生表現得越來越好，他鼓勵學生繼續努力考更多證照，未來再多的獎勵金家長都會全力支持到底。
今年非常特別的是截至五月初已考取15張乙級證照、1417張丙級證照，4張丙級證照以上的證照達人高達230位，超過應屆畢業生人數一半以上，15張乙級證照中，一班七傑考取了10張，其中余佩華、蔡玉君及黃淑渝三位同學同時考取「雙乙級」證照，莊美玲、林家賢、雷綎歡及王奕森亦考取一張乙級證照，更難能可貴的是余佩華同學本身是學習障礙學生，國中時學科能力不佳，但在導師楊文秀悉心調教之下，對烘焙產生高度興趣，全心全意投入專業的學習，三年考取了烘焙食品與中式麵食雙乙級證照及六張丙級證照。
莊美玲同學是肢障學生，天生左手五隻手指無法伸展開來，雖然考取六張丙級證照，對專業學習很堅持，一心想像其他同學一樣能進階挑戰乙級證照，她將心願告訴導師楊文秀，楊老師很用心的為她設計了克服左手障礙的技巧，師生共同的努力下，終於完成了幾乎不可能的任務，讓美玲擁有了一張中式麵食的乙級證照。
校長書國範指出，亞洲餐旅學校教學特色，其實就是融合了十二年國教「適性學習」的主要精神與技職教育「務實致用」的教育宗旨，對學科能力較弱的學生，多以實作課程，引起他們的學習興趣，輔導考取乙、丙級專業證照，精進培養「務實致用」的專業技能，以余佩華與莊美玲兩位同學為例，兩人取得乙級證照就獲得技優保送大學資格，大學畢業就取得高職技術教師資格，可直接到高職任教，以專業成績呈現「適性揚才」的精神。
(中時)
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