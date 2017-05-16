傅天穎崩潰就醫 怒控陳子強「1年僅3次」

傅天穎與陳子強離婚後，兩人關係惡化 。(圖/本報系資料照)

藝人傅天穎四年前與前夫陳子強離婚，未過多久竟在公園上演活春宮，讓她演藝事業跌至谷底，一度在螢光幕前銷聲匿跡，上個月驚傳不明原因崩潰的她，在受訪時更控訴前夫不負責任。

根據《自由時報》報導，傅天穎透露全家人生病，加上收入不穩定，讓全家經濟狀況陷入絕境，不過話鋒一轉立刻痛批前夫陳子強，當初離婚時允諾隔2周看一次兒子，但去年一整年僅來探視3次，今年粗估約2次，此外更嘲諷前夫「在外面認養那麼多孩子，卻對自己的孩子這樣，我沒有要激起什麼衝突，只希望別傷害孩子，只是這實在讓我太傷心了。」

對此陳子強經紀人表示不願隨傅天穎起舞，會認養其他孩子也是有能力負責，但重心當然還是放在親生兒子「小天子身上」，此外陳子強也經常親手做便當送給兒子吃，教育費也是照期付，似乎間接打臉傅天穎的說法。

(中時電子報)