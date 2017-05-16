陳水扁嗆抓我回去？洪秀柱：祝早日回監
凱達格蘭基金會於19日（周五）舉辦募款餐會，有媒體報導，前總統陳水扁在未向台中監獄申請的情況下將出席致辭，還嗆「不然把我抓回去！」。儘管陳致中在臉書澄清此事「子虛烏有」，但國民黨主席洪秀柱仍表示，陳前總統一再觸犯紅線，撕裂法治精神，恭祝他早日回監服刑吧。
陳前總統將參加凱達格蘭基金會19日感恩餐會，陳致中在臉書表示這是一個「社區職能治療行程」，也是一個與老朋友們溫馨的互動，這是人情世故，再自然不過的事。
法務部矯正署台中監獄15日表示，目前沒接獲申請；法務部長邱太三說，保外就醫人員須申請報備及符合相關法律規定。
洪秀柱臉書發文指出，「陳水扁是貪汙犯，而不是政治犯」，他多次展延保外就醫期限，氣色越來越好，從去年起即可健步如飛，還能中氣十足地痛罵目擊民眾。豈不可笑？
洪秀柱認為，陳前總統一再觸犯紅線，公開發表政治談話，卻不廢止保外醫治之許可，這非但沒有撫平社會傷痕，反而撕裂了法治精神。
這一切都要感謝蔡總統與李前總統的庇蔭，我們也不好意思再多說什麼，不如就恭祝陳前總統身體健康，早日回監服刑吧！
(中時電子報)
文章來源：洪秀柱臉書
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