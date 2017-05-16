柯建銘自訴馬英九涉教唆洩密 再戰高院

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地院判馬無罪，柯不服提上訴，高院今日開庭，柯不滿地批評一審法官淪為馬的辯護律師，讓馬判無罪，馬英九進法庭前被問到無罪判決的想法，他則是微笑不回答。

本案是立委柯建銘在3年前「馬王政爭」時提起的自訴案，包括控 告馬教唆黃世銘洩密，及馬在國民黨記者會中，誹謗柯涉及司法關說案二部分；由於馬在總統任內有刑事豁免權，北院等到他卸任後才展開審理，今年3月審結判馬無罪。

(中時)