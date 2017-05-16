學歷優勢不再？中國畢業生求職前先提升顏值

對中國大學畢業生而言，他們多數相信未來發展很大程度上取決於外貌。（本報系資料照片）

學歷不再是職場必殺技？根據馬來西亞媒體報導，對中國大學畢業生而言，學歷已經不能確保在職場中獲得先發的優勢。他們多數相信未來發展很大程度上取決於外貌。所以近年來「求職前先整容」、「靠臉吃飯」和「顏值正義」等等說法，已成為畢業生的流行語。

以往在職場上，學歷往往比什麼都來的重要，但學歷也只是職場的入門票並非保證。有時學歷高反而成為障礙，無法在職場獲得等值的回報。

根據《星報》報導，中國興起一種新趨勢，學生利用寒、暑長假「變臉」，而且那些為求美顏而尋求整容手術的年齡層正逐年變小。中國整形美容協會副會長汪永安表示，中國有800多萬整容人口，其中學生約佔一半。

而在就業市場中，數據顯示，今年中國大學畢業生創紀錄達765萬，再加上30萬「海歸」青年，高學歷的新面孔過多。一位剛整容後的學生表示「如果兩位面試者俱有同等條件，我確信那個顏值高的更容易被錄取。」

(中時電子報)