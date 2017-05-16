小客機失控撞房屋 紐澤西州工業區陷火海釀2死

飛機殘骸。(圖/美聯社)

美國一輛小型客機15日下午在試圖降落紐澤西州泰特伯勒機場(Teterboro Airport)時，不慎失控撞上附近工廠，使現場2棟建築物、汽車陷入一片火海，濃煙直竄，甚至連在紐約市都看的見，這起意外目前造成了機上2名駕駛死亡。

聯邦航空局(FAA)發言人表示，發生意外的飛機來自費城國際機場，是一架Learjet 35型客機，在下午3時半左右，接近新澤西州泰特伯勒機場1號跑道時，於距離機場約400米處墜毀，該該型號的客機最多可載8名乘客，而事發時機上並無乘客，只有2名駕駛。

消防隊趕往現場將火勢撲滅。(圖/美聯社)

墜毀地點的多輛汽車也陷入一片火海。(圖/美聯社)

消防人員在獲報後，趕往現場將火勢撲滅，目擊者表示，這架墜毀的飛機已經撞的看不出形狀，現場只看得出兩架引擎在燃燒。而飛機墜毀地點小鎮發言人則表示，飛機墜落撞進工業區的一棟建築物中。而目前仍在調查飛機墜毀的原因。

(中時電子報)