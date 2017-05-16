台東金針山火燒車 1死1傷

金針山產業道路火燒車，1死1傷。（莊哲權翻攝）

台東太麻鄉金針山產業道路今早7時許傳出火燒車意外，警消獲報前往救援，發現1人自行脱困嗆傷，旋即將其送醫，另1人則被燒死在車內。警方初步調查，2人為外地遊客，身分及起火肇事原因待進一步釐清。

(中時)