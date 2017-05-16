5萬噸奶媽年內服役 陸航母戰鬥群完成拼圖

網路熱傳的中國901型綜合補給艦。（圖/網路）

滿載排水量2萬多噸的中國071綜合登陸艦，與901一起停靠的時候，也顯得小了不少。（圖/網路）

大陸社群網熱傳，有中國航母「遼寧」艦超級奶媽暱稱的901型綜合補給艦最近展開第二次海試，年內可能即將服役。

中國軍事專家李傑認為，901補給艦的最新進展引發這麼大的轟動，一方面是因為它的噸位很大，按照網路上的說法，約為4萬-5萬噸，另一方面則是由於它的航速可能達25節。從這個角度來看，擁有了噸位大、航速快的大型綜合補給艦，等於補齊了中國航母編隊的另一塊拼圖。

觀察者網與環球時報指出，網上出現的多張照片顯示，901型綜合補給艦已抵達位於中國大陸最南端的軍港。而即使是是滿載排水量2萬多噸的071綜合登陸艦，與901一起停靠的時候，也顯得小了不少。

901型綜合補給艦的滿載排水量約達5萬噸，以美軍類似噸位的補給級快速戰鬥支援艦為例，能夠裝載約2萬噸各種油料與乾貨。觀察者網指出，在可以預見的未來，「遼寧」艦或大陸首艘自製航母攜編隊前往南沙，甚至更遠的印度洋時，901型補給艦將發揮至關重要的作用。

李傑告訴《環球時報》，像901這類補給艦的海試不像大型戰鬥艦艇要求那麼複雜，只要滿足相關設計指標就可以了。因此，從這個角度來看，年內服役的說法有一定的可信度。

中國901型綜合補給艦噸位龐大，可支援航母戰鬥群執行遠海任務，圖為「遼寧」艦航母編隊進行跨海演訓的資料畫面。（圖/網路）

他並指出，將這大傢伙形容為「保姆」或「奶媽」，是十分貼切的，它就是航母戰鬥群的力量倍增器。一旦少了它，航母編隊不是走不遠，就是麼走不快。像美國的大型綜合補給艦，就可以保障航母戰鬥群油料，食品與彈藥補給數個月不虞匱乏。要是補給艦的噸位只有1萬-2萬噸，那它只能滿足中近海補給的需求。而要滿足大陸中大型航母編隊未來執行中遠海任務的需求，每個航母戰鬥群至少都要有1個這樣的「奶媽」，以保證兩個月以上的補給力。

李傑同時表示，除了補給能力提升，這類艦艇還為中國未來的航母戰鬥群提供了橫向、縱向，垂直與靠幫等多種補給方式，接下來就是等大陸航母編隊執行更多中遠海任務了。

901型綜合補給艦是中國海軍新型超大型綜合補給艦，於2011年立項，並於2016年展開海試。網路曝光的相關照片顯示，901艦左側有4個補給站，另一側有3個。分析指出，左側多出一個補給站的設計，是為了配合航母上的補給站在右側。而艦上尚未安裝武器，如近防炮與紅旗-10等。

去年12月，「遼寧」號編隊從宮古海峽前出第一島鏈時，以一艘903A型補給艦作為後勤保障力量。當時「遼寧」艦只是從台灣東側的太平洋區域繞一圈之後，便南下前往海南島，因此以903A的補給力而言，完成這樣的任務問題不大。

然而，分析指出，中國航母編隊執行遠海任務只是時間問題，在需要進行遠海訓練，甚至海外部署的時候，以903/903A型萬餘噸的補給搭載能力，根本無法滿足航母編隊的補給需求，但隨著901型綜合補給艦服役，執行遠海任務將不成問題。

(中時電子報)