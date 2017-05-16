NBA》昔日隊友願加盟籃網 豪哥面子好大

林書豪受訪時透露5位昔日隊友願意加盟籃網。(美聯社資料照)

例行賽戰績墊底的籃網，早就進入修整期，林書豪日前受訪時透露，有5位昔日隊友有意加盟籃網，但並未說出是那些人。

林書豪表示，雖然球隊戰績不佳，但籃網依舊有吸引人的地方，那就是球隊的文化以及隊友們歡喜打球的氣氛，更重要的是齊心合力為艾金生打拼。

林書豪說，「昔日隊友先後傳簡訊給我，詢問籃網是否有意透過交易延攬他們，目前球隊整處於重整階段，今夏必須找尋更多好手，壯大球隊實力。」

對於下周開始的訓練營，林書豪表示，提升三分球投籃命中率，本季只有37.1%，希望下季能突破至40%，此外，強化身體避免受傷也是首要目標。

(中時電子報)