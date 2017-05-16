三老友相繼離世 朱延平臉書發文追悼
豬哥亮昨天凌晨在醫院病逝，導演朱延平得知噩耗後直說「他算是解脫了，真的很辛苦」，但也不忘讚美豬哥亮是台灣國寶，過去5、6年來扛起國片半邊天，不過面對老友相繼過世，讓他大感不捨在臉書發文悼念。
朱延平曾與豬哥亮合作兩集「大尾鱸鰻」，締造亮麗票房成績，也算是讓他在電影圈東山再起的推手，不過至今仍難接受老友豬哥亮辭世消息，讓他在臉書發文追悼，此外更PO出三位好友照片，分別是許不了、陶大偉、豬哥亮，並寫道「老友相繼離世，不勝稀噓～想念你們」，對於豬哥亮為演藝圈貢獻許多心血，朱延平表示既然生前無法拿到「最佳貢獻獎」，但絕對會代豬哥亮向金馬「討」一座「特別貢獻獎」，讓彼此都不會留下遺憾。
對好友全心付出的朱延平，在諧星許不了心臟麻痺猝逝後，對其兒女可說照顧有加，除了協助許不了的女兒闖蕩演藝圈，更在她低調完婚時，飛到新加坡代父職牽她走上紅毯，這讓網友直呼感動，更表示有朱延平這種生死之交，就不枉費來人世間走過一回。
(中時電子報)
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