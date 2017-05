損失慘重！迪士尼電影也遭勒索贖金

迪士尼動畫中最有名兩隻花栗鼠- 奇奇與蒂蒂。(圖/新華社)

短短幾天內,全球已有超過150個國家的電腦用戶遭到勒索病毒攻擊,其中損失慘重的可能大多是企業團體,今日傳出美國電影公司迪士尼也中招,迪士尼CEO艾格(Bob Iger)表示有一部尚未上映的電影,遭到駭客勒索贖金,辜不論贖金金額大小,因為極有可能付了贖金也贖不回來,以過去迪士尼電影的全球票房來看,動輒超過數億美元,就算只有損失一部電影,依然損失慘重!

根據《好萊塢報導者》(The Hollywood Reporter)消息指出,迪士尼CEO艾格周一(15日)透露駭客竊取了一部未上映的迪士尼電影,並要求以比特幣繳付大筆贖金,才能夠取回。但是艾格沒有說到底是哪一部電影遭竊,只說迪士尼拒絕付這筆贖金,並且正在配合美國聯邦調查局進行調查。

報導稱,迪士尼近期將推出2部重量級電影,預計本周五上映的《Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales》與6月16日即將上映的《Cars 3》,這次被駭客攻擊的很可能是其中一部,但是迪士尼並未證實,不管是其中哪一部電影遭駭,對迪士尼而言,損失的可能都是全球上億的票房,不可謂不大!

感染全球超過30萬部電腦的WannaCry勒索病毒,會將使用者的電腦檔案加密,接著再向電腦用戶要求支付一筆300美元的比特幣贖金,但目前仍未傳有付了贖金而獲得還原資料的案例,也就是說,即使迪士尼公司付出贖金,可能仍無法取回被偷的電影,目前執行長艾格已經直接拒絕被勒索,全案交由聯邦調查局處理。

