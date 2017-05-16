損失慘重！迪士尼電影也遭勒索贖金
短短幾天內，全球已有超過150個國家的電腦用戶遭到勒索病毒攻擊，其中損失慘重的可能大多是企業團體，今日傳出美國電影公司迪士尼也中招，迪士尼CEO艾格(Bob Iger)表示有一部尚未上映的電影，遭到駭客勒索贖金，辜不論贖金金額大小，因為極有可能付了贖金也贖不回來，以過去迪士尼電影的全球票房來看，動輒超過數億美元，就算只有損失一部電影，依然損失慘重！
根據《好萊塢報導者》(The Hollywood Reporter)消息指出，迪士尼CEO艾格周一(15日)透露駭客竊取了一部未上映的迪士尼電影，並要求以比特幣繳付大筆贖金，才能夠取回。但是艾格沒有說到底是哪一部電影遭竊，只說迪士尼拒絕付這筆贖金，並且正在配合美國聯邦調查局進行調查。
報導稱，迪士尼近期將推出2部重量級電影，預計本周五上映的《Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales》與6月16日即將上映的《Cars 3》，這次被駭客攻擊的很可能是其中一部，但是迪士尼並未證實，不管是其中哪一部電影遭駭，對迪士尼而言，損失的可能都是全球上億的票房，不可謂不大！
感染全球超過30萬部電腦的WannaCry勒索病毒，會將使用者的電腦檔案加密，接著再向電腦用戶要求支付一筆300美元的比特幣贖金，但目前仍未傳有付了贖金而獲得還原資料的案例，也就是說，即使迪士尼公司付出贖金，可能仍無法取回被偷的電影，目前執行長艾格已經直接拒絕被勒索，全案交由聯邦調查局處理。
(中時電子報)
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